Άλμα στα 3,55 δισ. ευρώ για τα χρέη του Δημοσίου – Πού μεγαλώνουν τα «φέσια»

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Στα 3,55 δισ. ευρώ έχουν φτάσει οι συνολικές υποχρεώσεις του Δημοσίου προς προμηθευτές, συνταξιούχους και φορολογούμενους, με τον λογαριασμό να έχει αυξηθεί κατά 251 εκατ. ευρώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δείχνουν ότι, παρά την αποκλιμάκωση που σημειώθηκε τον Ιούνιο στις ληξιπρόθεσμες οφειλές ορισμένων φορέων, το απόθεμα των κρατικών χρεών παραμένει μεγαλύτερο από εκείνο με το οποίο έκλεισε το 2025.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων του Δημοσίου διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο στα 2,762 δισ. ευρώ και, αν προστεθούν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 788 εκατ. ευρώ, ο συνολικός λογαριασμός ανεβαίνει στα 3,55 δισ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του 2025 οι αντίστοιχες υποχρεώσεις βρίσκονταν στα 3,299 δισ. ευρώ. Μέσα σε έξι μήνες, επομένως, προστέθηκαν 251 εκατ. ευρώ στις εκκρεμότητες του Δημοσίου απέναντι στην αγορά και τους πολίτες.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η αύξηση στους δήμους και τις Περιφέρειες, ενώ ανοδικά κινούνται και οι οφειλές των ασφαλιστικών οργανισμών και των νομικών προσώπων του Δημοσίου. Την ίδια ώρα, σχεδόν 800 εκατ. ευρώ επιστροφών φόρων περιμένουν ακόμη να φτάσουν στους δικαιούχους.

Στο 1,3 δισ. ευρώ τα χρέη των νοσοκομείων

Τα δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να κρατούν τα πρωτεία στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, με χρέη 1,305 δισ. ευρώ προς τους προμηθευτές τους.

Εδώ, πάντως, καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση. Τον Μάιο οι οφειλές ανέρχονταν σε 1,519 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε έναν μήνα περιορίστηκαν κατά 214 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 η μείωση φτάνει τα 92 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου μειώθηκε τον Ιούνιο στα 2,762 δισ. ευρώ από 2,999 δισ. ευρώ τον Μάιο.

Δεν ακολουθούν, όμως, όλοι οι φορείς την ίδια πορεία.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης χρωστούν 715 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 9 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα και κατά 49 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2025. Σημαντικό μέρος των εκκρεμοτήτων αφορά καθυστερήσεις στην έκδοση επικουρικών συντάξεων.

Εκτίναξη των οφειλών σε δήμους και Περιφέρειες

Πολύ μεγαλύτερη είναι η επιδείνωση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι οφειλές δήμων και Περιφερειών διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο στα 333 εκατ. ευρώ. Μπορεί να μειώθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ από τον Μάιο, σε σχέση όμως με τον Δεκέμβριο του 2025 έχουν αυξηθεί κατά 153 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του περασμένου έτους βρίσκονταν στα 180 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε έξι μήνες αυξήθηκαν κατά περίπου 85%.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα χρέη των νομικών προσώπων του Δημοσίου, τα οποία έφτασαν τα 243 εκατ. ευρώ από 236 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Από την αρχή του έτους η αύξησή τους φτάνει τα 35 εκατ. ευρώ.

Στα υπουργεία, οι συνολικές οφειλές ανέρχονται σε 175 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 64 εκατ. ευρώ αφορούν το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τα 66 εκατ. ευρώ το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στα 788 εκατ. ευρώ οι επιστροφές φόρων

Την ίδια στιγμή μεγαλώνει και το ποσό των επιστροφών φόρων που παραμένει σε εκκρεμότητα.

Τον Ιούνιο έφτασε τα 788 εκατ. ευρώ, από 719 εκατ. ευρώ τον Μάιο, σημειώνοντας αύξηση 69 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Από το συνολικό ποσό, 203 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, 467 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, 109 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα και 8 εκατ. ευρώ λοιπούς φόρους.

Από τις επιστροφές που παραμένουν σε εκκρεμότητα, τα 234 εκατ. ευρώ περιμένουν πάνω από 90 ημέρες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής τους.

Στα 149 εκατ. ευρώ από αυτά, η καθυστέρηση συνδέεται με ελλείψεις δικαιολογητικών ή με αδυναμία επικοινωνίας με τους δικαιούχους, ενώ 554 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.

Το κρίσιμο στοιχείο, πάντως, βρίσκεται στη σύγκριση με το τέλος του 2025: παρά τις πληρωμές που έγιναν τον Ιούνιο και τη σημαντική αποκλιμάκωση στα νοσοκομεία, ο συνολικός λογαριασμός των υποχρεώσεων του Δημοσίου είναι σήμερα κατά 251 εκατ. ευρώ υψηλότερος από ό,τι πριν από έξι μήνες.

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