Podcast – Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Το ΚΘΒΕ διανύει τη μεγαλύτερη περίοδο της εξωστρέφειάς του»

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Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα παρουσιάσει το καλοκαίρι του 2026 την παραγωγή «Λυσιστράτη», μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της κωμωδίας του Αριστοφάνη, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία & απόδοση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη, με την οποία θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026, την Παρασκευή 21 & το Σάββατο 22 Αυγούστου, και τον Σεπτέμβριο θα δοθούν παραστάσεις σε θέατρα της Αττικής.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου πρωταγωνιστεί στην παράσταση, ερμηνεύοντας τον ρόλο της Κλεονίκης, και με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. Αναφέρθηκε στο «ταξίδι» της παράστασης, που ξεκίνησε εντυπωσιακά από τη Θεσσαλονίκη, με τη sold out πρεμιέρα στο Θέατρο Δάσους, αλλά και στη μοναδική εμπειρία που βίωσαν όλοι οι συντελεστές στη Ρώμη, στο Θέατρο Teatro di Ostia, στο πλαίσιο του «Teatro Ostia Antica Festival», σε συνεργασία με το «Teatro di Roma», στις 4 και 5 Ιουλίου. Στο σημείο αυτό τόνισε την εξωστρέφεια του ΚΘΒΕ τα τελευταία χρόνια, που έχει ως αποτέλεσμα να βλέπουν τις παραστάσεις του και σε άλλα μέρη εκτός Θεσσαλονίκης, γεγονός που πιστώνεται κυρίως στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του.

Η «Λυσιστράτη» πλαισιώνεται από ένα επιτελείο διακεκριμένων συντελεστών: ο καταξιωμένος Γιώργος Ανδρέου υπογράφει τη μουσική σύνθεση, ο διεθνούς φήμης Κωνσταντίνος Ρήγος καθοδηγεί τη χορογραφία, δίνοντας έμφαση στη σύγχρονη κίνηση και τη σκηνική ένταση, η Φρόσω Λύτρα, με τη δυνατή εικαστική της ταυτότητα, επιμελείται τα σκηνικά, ο έμπειρος Νίκος Χαρλαύτης σχεδιάζει τα κουστούμια, ενώ ο Στέλιος Τζολόπουλος τους φωτισμούς. Στον ρόλο της Λυσιστράτης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της οι: Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης, Κώστας Σαντάς, Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου και μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του ΚΘΒΕ.

Η «Λυσιστράτη» παραμένει ένα διαχρονικά επίκαιρο έργο, που συνομιλεί δυναμικά με σύγχρονα ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων και συγκρούσεων σε κάθε τους μορφή. Μέσα από το ευφυές εύρημα των γυναικών, αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικότητας και της διεκδίκησης, προβάλλοντας μια γυναικεία φωνή ενεργή και παρεμβατική, που αποδομεί στερεότυπα και προτείνει τη μετάβαση από την αντιπαράθεση στον ουσιαστικό διάλογο, την ισότητα και τη συνύπαρξη. Η συγκεκριμένη παράσταση, με όχημα το γέλιο, συνδυάζει την ποιητική ματιά του Αριστοφάνη με τον αιχμηρό λόγο του, εστιάζοντας, με γνήσια λυρική «κωμική» σοβαρότητα, στην εντροπία στην οποία συχνά εκπίπτει μια κοινωνία. Στο τέλος της συζήτησης, η πολύπειρη ηθοποιός τόνισε ιδιαίτερα τη συμμετοχή της παράστασης στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026, την Παρασκευή 21 & το Σάββατο 22 Αυγούστου, υπογραμμίζοντας το πόσο σημαντικό είναι για έναν καλλιτέχνη να παίζει εκεί. Είπε χαρακτηριστικά ότι: «Το θέατρο αυτό έχει μεγάλη ενέργεια, είναι ένας ευλογημένος τόπος».

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