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11.08.2026 08:21

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η συγκινητική αναφορά στους γονείς του και οι αναμνήσεις από τα οικογενειακά ταξίδια στο εξωτερικό

11.08.2026 08:21
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Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ προχώρησε σε συγκινητική ανάρτηση για τους γονείς τους, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ στο Instagram, με αφορμή τη συνάντησή του με τον Μάκη Δελαπόρτα και τους υπόλοιπους συνεργάτες του στην έκδοση του λευκώματος για τη σπουδαία ηθοποιό.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ανέβασε τη φωτογραφία που ανήρτησε και ο Μάκης Δελαπόρτας, αναφέρθηκε στη συνάντηση, ωστόσο αποκάλυψε και άγνωστες ιστορίες με τους γονείς του, όταν περνούσε χρόνο μαζί τους στο εξωτερικό.

«Καλοκαιρινή βραδινή έξοδο για φαγητό με φίλους και συνεργάτες. Κάναμε και τις τελευταίες διευθετήσεις για το Λεύκωμα της μητέρας μου το οποίο είναι καταπληκτικό όπως το έχει κάνει ο Μάκης Δελαπόρτας.

Στη φωτογραφία είμαι με τους Νίκος Βασιλάκης, Νίκος Κακολύρης, Άννα και Αναστασία Παπαδημήτριου και τον Μάκη Δελαπόρτα. Στην φωτογραφία δε φαίνεται ο Σπύρος ο οποίος έκανε την λήψη της.

Θυμηθήκαμε άγνωστες ιστορίες των γονιών μου που ήταν βαθιές χαραγμένες στη μνήμη μου και τις βγάλαμε στην επιφάνεια.

Ταξίδια στο εξωτερικό όπου η μητέρα μου αισθανόταν ελεύθερη από το βαρύ όνομα της, περπατούσα μαζί της στους δρόμους μπαίναμε σε καταστήματα δοκίμαζε ρούχα, αγόραζε δώρα για φίλους της, δεν την αναγνώριζε κανένας, ήταν κάτι που τις άρεσε και το κάναμε όποτε της το επέτρεπε το γεμάτο πρόγραμμα της σε πόλεις του εξωτερικού.

Το ίδιο συνέβαινε και με τον πατέρα μου όπου περνούσα στη Νέα Υόρκη χρόνο μαζί του, πηγαίναμε σε μαγαζιά, εστιατόρια, σινεμά. Εκεί δεν ήταν οι αστέρες του κινηματογράφου, ήταν οι γονείς μου η Αλίκη και ο Δημήτρης», έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.

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ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 12:10
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Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Στις 25 και 27 Αυγούστου οι πληρωμές

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