Βανδή – Θεοδωρίδου για τη συνεργασία τους: «Ταιριάζουμε πάρα πολύ και είμαστε έτοιμες» – Το κοινό βίντεο και το τρολάρισμα της Δέσποινας στη Νατάσα

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Δέσποινα Βανδή και Νατάσα Θεοδωρίδου ετοιμάζονται για την πρώτη τους συνεργασία επί σκηνής τον ερχόμενο χειμώνα και δηλώνουν ενθουσιασμένες και έτοιμες.

«Αυτή τη συνεργασία περίμενα πολλά χρόνια να την κάνω, αλλά περίμενα να μεγαλώσει λίγο η Νατάσα για να μπορέσουμε να συναντηθούμε. Ήταν πολύ μικρούλα, έπαιζε στις παιδικές χαρές. Τι να κάνουμε;», λέει αστειευόμενη στο βίντεο η Δέσποινα Βανδή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να αποκρίνεται: «Λοιπόν εγώ θα απαντήσω σοβαρά. Ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω με τη Δέσποινα φέτος γιατί νιώθω και πιστεύω, θα το δείτε και εσείς, θα δικαιωθώ. Ταιριάζουμε πάρα πολύ και είμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή έτοιμες γι’ αυτή τη συνεργασία. Με όλα μας τα τραγούδια, με όλο μας το κέφι και με όλη μας την αγάπη».

Παράλληλα, απαντούν σε μια ερώτηση που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον: ποιο τραγούδι από το ρεπερτόριο της μίας θα ήθελε να είχε ερμηνεύσει η άλλη;

«Δεν θα πω το προφανές ”Την κόκκινη γραμμή” που είναι τραγουδάρα. Θέλω να πω ”Τις δύσκολες στιγμές”. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι», απάντησε η Δέσποινα Βανδή, ενώ η Νατάσα Θεοδωρίδου εξήγησε ότι θα ήθελε να τραγουδήσει «Το κοριτσάκι σου».

Η επίσημη ανακοίνωση από το NOX

«Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου συναντά για πρώτη φορά την superstar Δέσποινα Βανδή στην σκηνή του NOX.✨

Πρόκειται για το κορυφαίο μουσικό σχήμα της τελευταίας δεκαετίας. Δύο από τις σημαντικότερες και πιο αγαπημένες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες, με σπουδαία πορεία, αμέτρητες επιτυχίες και ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, ανεβαίνουν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του NOX, σε μια παραγωγή του ομίλου MK Group Μαροσούλη – Κοταρίδη, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει το απόλυτο μουσικό γεγονός της νέας σεζόν.

Μια συνεργασία που το κοινό περίμενε εδώ και χρόνια γίνεται επιτέλους πραγματικότητα.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη δύναμη της λαϊκής της ερμηνείας, τα αμέτρητα τραγούδια της και την σκηνική της λάμψη ενώνεται με την superstar Δέσποινα Βανδή με την εκρηκτική της εμφάνιση που τα τραγούδια της έχουν περάσει τα σύνορα της Ελλάδας.

Οι δύο κορυφαίες καλλιτέχνιδες πραγματοποίησαν την κοινή τους φωτογράφιση για το ΝΟΧ.

Οι πρώτες εικόνες αποτυπώνουν τη μοναδική χημεία, την υψηλή αισθητική και τη δυναμική αυτής της σπουδαίας συνάντησης, προϊδεάζοντας για μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών.

Το ΝΟΧ σας υπόσχεται μια υπερσύγχρονη παραγωγή, με μια διεθνών προδιαγραφών σκηνοθετική προσέγγιση, εντυπωσιακά σκηνικά και ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, μεγάλες ερμηνείες και εκπλήξεις.

Ο όμιλος MK Group έρχεται να θέσει νέα δεδομένα στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας και να αποτελέσει το σημείο αναφοράς της σεζόν.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πρεμιέρα έχει ήδη ξεκινήσει».

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