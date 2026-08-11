Το Foot Mercato ισχυρίστηκε ότι ο Μέσι σταματά το ποδόσφαιρο – Τι ισχύει σύμφωνα με τα Αργεντίνικα ΜΜΕ

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Μία αμφιλεγόμενη είδηση για το μέλλον του Λιονέλ Μέσι δημοσίευσε τα ξημερώματα της Τρίτης το γαλλικό Foot Mercato, υποστηρίζοντας ότι ο Αργεντινός σούπερ σταρ αποφάσισε να «βάλει σε παύση» την καριέρα του για αόριστο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση συνδέεται με τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε Μέσι, και την ανάγκη του ποδοσφαιριστή να μείνει κοντά στην οικογένειά του.

Η πληροφορία, ωστόσο, δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από τις μεγάλες αργεντίνικες πηγές. Αντίθετα, η εικόνα που προκύπτει από την Αργεντινή είναι πιο συγκρατημένη. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής απλά έχει αποφασίσει να παρατείνει την παραμονή του στην Αργεντινή για μερικές ημέρες παραπάνω προκειμένου να είναι δίπλα στην οικογένειά του μετά την απώλεια του πατέρα του. Το ιδιωτικό τζετ που τον μετέφερε, επέστρεψε στο Μαϊάμι, ενώ αυτός έχει μείνει στην Σάντα Φε.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η τοποθέτηση του προέδρου της AFA, της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής, Κλαούντιο «Τσίκι» Τάπια. Μιλώντας πρόσφατα, ξεκαθάρισε ότι μόνο ο ίδιος ο Μέσι θα αποφασίσει πότε θα αποσυρθεί, αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του.

Παράλληλα, αργεντίνικες αναφορές που είχαν προηγηθεί του νέου δημοσιεύματος έκαναν λόγο για συνέχιση της παρουσίας του στην εθνική τους επόμενους μήνες, ενώ το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι εξακολουθεί ισχύει ως και το 2028.

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