Η ώρα του τελικού του Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Οι αντίπαλοί του και το κανάλι μετάδοσης

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Έτοιμος να γράψει ιστορία είναι σήμερα το βράδυ στις 22:16 ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ.
Ο «χρυσός» ολυμπιονίκης θα διεκδικήσει το 4ο σερί του χρυσό μετάλλιο στην διοργάνωση του στίβου, κάτι που αν τα καταφέρει, θα γίνει ο πρώτος στην 92χρονη ιστορία του θεσμού, με τόσα χρυσά στο αγώνισμα του μήκους.
Ο Τεντόγλου θα ξεκινήσει πρώτος τα άλματα στον τελικό και θα… θέσει τον τόνο για το πως θα πάει ο αγώνας.
Ο τελικός, όπως και όλο το σημερινό πρόγραμμα του στίβου, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.
Το πρωινό πρόγραμμα ξεκινά στις 12:30 και το απογευματινό στις 21:00.
Η 12αδα του τελικού (με την φετινή τους επίδοση)
Οι ελληνικές συμμετοχές τη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ ανοίγουν με τους άλτες του ύψους Αντώνη Μέρλο και Αντρέα Μίτα στις 12:33 με το όριο να είναι 2,26μ.
Στις 13:40 διεξάγονται τα 110 μ. με εμπόδια με τη συμμετοχή του Χρήστου-Παναγιώτη Ρούμτσιου και στις 14:00 ξεκινά ο προκριματικός της δισκοβολίας με την παρουσία του Δημήτρη Παυλίδη. Το όριο είναι 66.00.
Η Γεωργία Δεσπολλάρη παίρνει μέρος στα 800 μ και θα πρέπει να βρεθεί είτε στις τρίτες πρώτες της σειράς της είτε να έχει έναν από τους τέσσερις καλύτερους χρόνους όσων ακολουθούν.
Το πρωινό πρόγραμμα θα κλείσει με τον Δημήτρη Λεβαντίνο στα 400 μ. με εμπόδια. Για την πρόκριση απαιτείται επίτευξη ενός από τους 12 καλύτερους χρόνους.
Το βράδυ πρώτες μπαίνουν στη μάχη οι Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου στο επί κοντώ (όριο: 4.55) και πριν από τον Μίλτο Τεντόγλου θα έχουμε τον πρώτο τελικό με ελληνικό χρώμα, αυτόν της σφυροβολίας με τον Χρήστο Φραντζεσκάκη στις 21:10.
Τελευταίος θα τρέξει με τα γαλανόλευκα ο Γιώργος Φρανκς στα ημιτελικά των 400 μ. στις 23:00.
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