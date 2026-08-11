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ΚΟΣΜΟΣ

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11.08.2026 10:30

Απόγνωση στην Κολομβία: Στους 164 οι νεκροί, άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Μάχη με τον χρόνο στα ερείπια (videos)

11.08.2026 10:30
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Το απόλυτο χάος και η απόγνωση επικρατεί στην Κολομβία, μετά τον σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε τη Δευτέρα (10/8).

Σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters, τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται, με τον σεισμό να χαρακτηρίζεται ως τον ισχυρότερο που έπληξε τη χώρα «αυτόν τον αιώνα», σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας.

Ο σεισμός κατέστρεψε πόλεις σε όλη τη δυτική Κολομβία, συμπεριλαμβανομένων των Κάλι, Περέιρα, Κιμπντό και Μανισάλες, και έγινε αισθητός στον γειτονικό Ισημερινό και τον Παναμά.

Οι χώρες αυτές βρίσκονται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού, περιοχή με εξαιρετικά ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, εξαιτίας των κινήσεων τεκτονικών πλακών στο υπέδαφος.

Το επίκεντρο ήταν στο Σαν Χοσέ Ντελ Παλμάρ στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Μπογκοτά, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία. Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 107 χιλιομέτρων.

Ως το απόγευμα της Δευτέρας, οι σεισμογράφοι είχαν καταγράψει 47 μετασεισμικές δονήσεις, σύμφωνα με την κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία.

Αγώνας δρόμου για τους επιζώντες

Κολομβιανοί εθελοντές και διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν τα ερείπια με γυμνά χέρια. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεσμεύτηκε για μια συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης.

Στην πόλη Κάλι, εθελοντές έσπευσαν αμέσως να εργαστούν με αξίνες, απλά εργαλεία και τα ίδια τους τα χέρια, προσπαθώντας να βρουν επιζώντες.

«Προσπαθούμε να βγάλουμε όλους ζωντανούς. Ένας από τους διασώστες ζήτησε από όσους είχαν παγιδευτεί να σφυρίξουν, και κάποιος σφύριξε σε απάντηση».

«Έβγαλαν έναν άνδρα και ένα μωρό, αλλά η σύζυγος βρίσκεται ακόμα εκεί μέσα», είπε κοντά σε ένα πολυώροφο κτίριο που είχε καταρρεύσει.

Παγιδευμένοι σε νοσοκομείο στο Κάλι

Αρκετοί ασθενείς έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια ενός νοσοκομείου που κατέρρευσε εν μέρει στο Κάλι, στη δυτική Κολομβία, σύμφωνα με τοπική αξιωματούχο.

Ορισμένα τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Κάλι, μεταξύ των οποίων και το παιδιατρικό τμήμα, «έχουν καταρρεύσει», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης η κυβερνήτης της Βάγιε ντελ Κάουκα, Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο.

«Ως εκ τούτου, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παγιδευτεί», ανέφερε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X. Οι πυροσβέστες και ο στρατός «εργάζονται για να τους διασώσουν».

Περίπου το 30% των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου έχει καταρρεύσει, συμπεριλαμβανομένων τριών ορόφων που προορίζονταν για την παιδιατρική, την εσωτερική ιατρική και μέρος της νεογνικής μονάδας, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους η διευθύντρια Ίρνε Τόρες Κάστρο.

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν διασωθεί από κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Κάλι. Πολλοί ασθενείς εκκενώθηκαν και έλαβαν περίθαλψη έξω, στους κήπους του νοσοκομείου. Ορισμένοι μεταφέρθηκαν σε άλλες υγειονομικές εγκαταστάσεις.

Το νοσοκομείο συγκαταλέγεται μεταξύ των πολλών υγειονομικών ιδρυμάτων στο Κάλι που έχουν κλείσει και εκκενωθεί λόγω δομικών ζημιών, ανέφερε η τοπική κυβέρνηση.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονταν παραϊατρικοί να μεταφέρουν ανθρώπους σε φορεία, ενώ ιατρικό προσωπικό περιτριγύριζε την αυλή του νοσοκομείου.

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ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 12:10
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