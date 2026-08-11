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11.08.2026 07:47

Τραμπ για Νετανιάχου: «Η σχέση μας παραμένει πολύ καλή» παρά τις «διαφωνίες» για τη Γάζα

11.08.2026 07:47
trump_netaniaxou

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Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες, Δευτέρα (10/8), ότι η σχέση του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει «πολύ καλή», παρότι αυτός ο τελευταίος απέρριψε τον αμερικανικό οδικό χάρτη για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε ήδη εκφράσει… επιφυλάξεις για το κείμενο που θεωρητικά προωθεί την εφαρμογή της λεγόμενης δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα. Αλλά προχθές, Κυριακή (9/8) διεμήνυσε πως το «απορρίπτει».

Ο ισραηλινός στρατός «δεν θα προχωρήσει σε καμιά απόσυρση» από τη Λωρίδα της Γάζας «όσο η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί αληθινά», τόνισε o Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνησή του «δεν αποδέχεται το έγγραφο 15 σημείων», συνάδοντας με τους συμμάχους του της άκρας δεξιάς, με φόντο τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές το φθινόπωρο.

Χαρακτήρισε τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ «τον μεγαλύτερο φίλο (του Ισραήλ) στον Λευκό Οίκο», αλλά κατέστησε σαφές πως εννοεί να του εναντιωθεί: οι Αμερικανοί «έχουν ιδέες, ορισμένες είναι αποδεκτές για εμάς, άλλες όχι, και ξέρουμε πώς να υπερασπίσουμε τις θέσεις μας σε αυτά τα ζητήματα».

Η σχέση των δυο ανδρών φάνηκε να υφίσταται φθορά τον Απρίλιο, όταν, εν μέσω διαπραγματεύσεων για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε «χρεώσει» στον Νετανιάχου ότι προσπαθούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον.

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