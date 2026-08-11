Τράπεζες: Κέρδη 2,5 δισ. στο εξάμηνο – Από πού έρχεται πλέον το χρήμα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με καθαρά κέρδη περίπου 2,5 δισ. ευρώ έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, διατηρώντας ισχυρές επιδόσεις παρά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων και την πίεση που αυτή ασκεί στα περιθώρια κέρδους.

Η Moody’s βλέπει ανθεκτική κερδοφορία για Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς, επισημαίνοντας ότι το τραπεζικό μοντέλο στηρίζεται πλέον σε περισσότερες πηγές εσόδων. Η αύξηση των χορηγήσεων, η θεαματική άνοδος των προμηθειών και η υποχώρηση του κόστους κινδύνου αντισταθμίζουν σε σημαντικό βαθμό την επίδραση από τη μείωση των επιτοκίων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4,6% και έφτασαν τα 4,3 δισ. ευρώ, ανατρέποντας την πτωτική τάση που είχε καταγραφεί το 2025.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι, όμως, η μεταβολή στις προμήθειες. Τα σχετικά έσοδα εκτινάχθηκαν κατά 25%, στα 1,45 δισ. ευρώ, και αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 23% των συνολικών εσόδων των τραπεζών, από 20% έναν χρόνο νωρίτερα.

Πιστωτική επέκταση και προμήθειες γεμίζουν τα ταμεία

Η Moody’s αποδίδει σημαντικό μέρος της ανθεκτικότητας των τραπεζικών εσόδων στην πιστωτική επέκταση.

Οι νέες χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται κυρίως προς επιχειρήσεις και επενδύσεις, μεταξύ των οποίων έργα που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ σημάδια ανάκαμψης εμφανίζουν τόσο η λιανική τραπεζική όσο και η στεγαστική πίστη.

Παράλληλα, οι τράπεζες διευρύνουν τα έσοδα που δεν εξαρτώνται άμεσα από τα επιτόκια. Asset management, bancassurance, κάρτες, πληρωμές και επενδυτικές υπηρεσίες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή στα αποτελέσματα.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια έχουν αρχίσει να υποχωρούν από τα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Παρά την πτώση τους, πάντως, η Moody’s επισημαίνει ότι τα περιθώρια των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος κινείται περίπου στο 1,5%.

Το μεγάλο πλεονέκτημα στο κόστος

Ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά των ελληνικών τραπεζών βρίσκεται πλέον στο λειτουργικό τους κόστος.

Ο μέσος δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε τον Ιούνιο μόλις στο 36%. Η απόσταση από τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες είναι μεγάλη, καθώς ο αντίστοιχος δείκτης στην Ευρώπη βρίσκεται περίπου στο 55%.

Η διαφορά αποδίδεται στον περιορισμό των φυσικών καταστημάτων, στην ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών και στα προγράμματα εθελουσίας εξόδου που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, οι προβλέψεις μειώθηκαν κατά 24%, με το μέσο κόστος πιστωτικού κινδύνου να υποχωρεί στις 44 μονάδες βάσης. Η μέση απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) κινείται κοντά στο 15%.

Στο 2,7% τα κόκκινα δάνεια

Η εικόνα στα προβληματικά δάνεια παραμένει σταθερή.

Ο μέσος δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) διαμορφώθηκε στο 2,7%, έναντι 2,6% στο τέλος του 2025 και πλησιάζει πλέον περισσότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 2,2%.

Ακόμη καλύτερη είναι η σύγκριση στα Stage 2 δάνεια, δηλαδή στα ανοίγματα που εμφανίζουν αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο χωρίς να έχουν καταστεί μη εξυπηρετούμενα. Στις ελληνικές συστημικές τράπεζες αντιστοιχούν στο 6,8% των δανείων, έναντι 9,3% στις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η Moody’s περιμένει περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού, αλλά με χαμηλότερη ταχύτητα. Το επόμενο βήμα δεν αναμένεται να προέλθει από νέες μεγάλες τιτλοποιήσεις ή άλλες κινήσεις δραστικής απομόχλευσης, αλλά κυρίως από ρυθμίσεις, αναδιαρθρώσεις και επιστροφή προβληματικών δανείων σε κανονική εξυπηρέτηση.

Περιορισμένη εκτιμάται ότι θα είναι και η επίδραση από τα εναπομείναντα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και τα λεγόμενα step-up δάνεια.

Αντίστοιχα, η Moody’s δεν αναμένει ουσιαστική επιβάρυνση της ποιότητας ενεργητικού από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, καθώς τα σχετικά ανοίγματα στους τραπεζικούς ισολογισμούς έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά.

Υποχωρεί το «βαρίδι» των DTCs

Στο κεφαλαιακό μέτωπο, ο μέσος δείκτης CET1 υποχώρησε στο 15% τον Ιούνιο, από 15,5% στο τέλος του 2025.

Η μείωση συνδέεται κυρίως με την ανάπτυξη του ενεργητικού, τις εξαγορές και τις υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους. Παρά την υποχώρηση, οι κεφαλαιακοί δείκτες εξακολουθούν, σύμφωνα με τη Moody’s, να βρίσκονται με σημαντικό περιθώριο πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλλαγή στη σύνθεση των κεφαλαίων.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTCs), που για χρόνια αποτελούσαν ένα από τα βασικά αδύναμα σημεία των ελληνικών τραπεζών, έχουν περιοριστεί περίπου στα 9,7 δισ. ευρώ.

Πλέον αντιστοιχούν στο 38% του CET1, όταν το 2022 το ποσοστό έφτανε στο 69%. Η ταχύτερη απόσβεσή τους, η οποία συνδέεται και με τις αυξημένες διανομές προς τους μετόχους, αναμένεται να περιορίσει περαιτέρω τη συμμετοχή τους στα τραπεζικά κεφάλαια.

Καταθέσεις αυξημένες κατά 9%

Ισχυρή παραμένει και η βάση χρηματοδότησης των τραπεζών.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση και καλύπτουν περίπου το 74% της συνολικής χρηματοδότησης.

Ταυτόχρονα, ο μέσος δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα υψηλό 201%, έναντι 154% στις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς δεν περιορίστηκαν πάντως στις καταθέσεις. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους άντλησαν περίπου 3 δισ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές μέσω εκδόσεων ομολόγων, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και προχωρώντας παράλληλα στην κάλυψη των στόχων MREL.

Το βασικό μήνυμα της Moody’s είναι ότι η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών δείχνει να αποκτά πιο ανθεκτικά χαρακτηριστικά. Με τα επιτόκια να μην μπορούν πλέον να προσφέρουν την ίδια ώθηση με τα προηγούμενα χρόνια, το βάρος μεταφέρεται στις νέες χορηγήσεις, στις προμήθειες και στον έλεγχο του κόστους – τρεις παράγοντες που θα κρίνουν αν τα σημερινά επίπεδα κερδοφορίας μπορούν να διατηρηθούν.

Διαβάστε επίσης:

Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Όμιλος Qualco: Αποκτά το 50,1% της Multiverse και ενισχύεται την Ευρωπαϊκή Αγορά ΑΙ

CrediaBank: Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και νέα ρεκόρ επιδόσεων – €53,6 εκατ. επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη και €2 δισ. νέες εκταμιεύσεις