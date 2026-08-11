Πώς οι πυρκαγιές στην Ευρώπη «ξυπνούν» τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο – Φλόγες, βλήματα και θαμμένα πυρομαχικά

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Οι ολοένα μεγαλύτερες και πιο έντονες δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη φέρνουν στην επιφάνεια έναν ξεχασμένο κίνδυνο: θαμμένα πυρομαχικά και εκρηκτικά κατάλοιπα από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και τον Ψυχρό Πόλεμο.
Όταν ξέσπασε πυρκαγιά τον Ιούλιο στο Εθνικό Πάρκο Müritz, στη βορειοανατολική Γερμανία, ομάδες εξουδετέρωσης βομβών χρειάστηκε να επιχειρούν μαζί με τους πυροσβέστες, καθώς το έδαφος είναι γεμάτο πυρομαχικά της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.
Λίγο αργότερα, μεγάλη φωτιά έκαψε 42.000 εκτάρια στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Κοντά στο χωριό Le Porge, οι φλόγες αποκάλυψαν ξεχασμένα βλήματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Τουλάχιστον 75 βλήματα περισυνελέγησαν, ενώ αρκετά είχαν ήδη εκραγεί. Ένα από αυτά διαπέρασε τον τοίχο κατοικίας που είχε εκκενωθεί. Οι τοπικές Αρχές δεν γνώριζαν καν ότι τα πυρομαχικά βρίσκονταν εκεί.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα θαμμένα πυρομαχικά παραμένουν συνήθως αδιατάρακτα. Σε μια μεγάλη πυρκαγιά, όμως, η παρατεταμένη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη των εκρηκτικών υλών.
Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στα παλιά πυρομαχικά, καθώς δεκαετίες διάβρωσης μπορούν να κάνουν τα περιβλήματα και τους πυροκροτητές πιο ασταθή.
Μια επιφανειακή φωτιά λίγων λεπτών συνήθως δεν αρκεί. Αν όμως καίει για ώρες ή ημέρες ή εισχωρήσει σε ξηρή τύρφη και σιγοκαίει υπόγεια, μπορεί να θερμάνει αρκετά το έδαφος ώστε να πυροδοτήσει θαμμένα βλήματα.
Αυτό συνέβη το 2025 στη φωτιά του Langdale Moor, στο Βόρειο Γιορκσάιρ της Βρετανίας, όπου εξερράγησαν περισσότερα από 20 βλήματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέσα σε έξι εβδομάδες.
Οι πυρκαγιές μπορούν επίσης να απομακρύνουν βλάστηση και επιφανειακό χώμα, αποκαλύπτοντας νάρκες και βλήματα που μέχρι τότε παρέμεναν θαμμένα.
Η ευρωπαϊκή ήπειρος εξακολουθεί να φέρει εκρηκτικά κατάλοιπα από δύο Παγκόσμιους Πολέμους και δεκαετίες στρατιωτικής δραστηριότητας στον Ψυχρό Πόλεμο.
Πολλά βρίσκονται σε δάση, βαλτότοπους και θαμνώδεις εκτάσεις που είχαν χρησιμοποιηθεί ως στρατιωτικά πεδία.
Στη βορειοανατολική Γερμανία, πρώην σοβιετικά και ανατολικογερμανικά πεδία εκπαίδευσης καθαρίζονται ακόμη σταδιακά από πυρομαχικά.
Στη βόρεια Γαλλία και το Βέλγιο, αγρότες εξακολουθούν κάθε χρόνο να βρίσκουν βλήματα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στη λεγόμενη «σιδερένια σοδειά», ενώ τμήματα της «Κόκκινης Ζώνης» κοντά στο Βερντέν παραμένουν ακατοίκητα περισσότερο από έναν αιώνα μετά το 1918.
Αντίστοιχα, στη νοτιοδυτική Γαλλία και σε περιοχές της Βρετανίας παραμένουν θαμμένα πυρομαχικά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία το 2026 ανέδειξαν την κλιμάκωση του κινδύνου. Διαδοχικοί καύσωνες, χαμηλές βροχοπτώσεις και μειωμένη υγρασία του εδάφους δημιούργησαν ακραίες συνθήκες.
Οι θερινές ημέρες με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στη νότια Ευρώπη διπλασιάστηκαν μεταξύ 1981 και 2025, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι η τάση θα συνεχιστεί καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες και μεταβάλλονται οι βροχοπτώσεις.
Η κλιματική αλλαγή δεν είναι ο μόνος παράγοντας. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης έχει οδηγήσει σε συσσώρευση βλάστησης, αυξάνοντας την καύσιμη ύλη.
Έτσι, ο συνδυασμός ξηρότερου εδάφους, μεγαλύτερων περιόδων πυρκαγιάς και αλλαγών στη χρήση της γης μετατρέπει ένα πρόβλημα δεκαετιών με θαμμένα πυρομαχικά σε άμεσο κίνδυνο.
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