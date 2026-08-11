Politico: Η ΕΕ ξεμένει από Patriots ενώ η Ουκρανία ζητάει κι άλλους ενόψει χειμώνα – Η πίεση πέφτει πάνω στην Ελλάδα

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά επειγόντως διαθέσιμους πυραύλους Patriot για να ενισχύσει την ολοένα και πιο πιεσμένη αεράμυνα της Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο πιέζεται ασφυκτικά από τη Ρωσία. Η ανάγκη αφορά κυρίως αναχαιτιστές Patriot PAC-3 και PAC-2, οι οποίοι αποτελούν μία από τις ελάχιστες αποτελεσματικές άμυνες απέναντι στους ταχείς ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Η Ουκρανία αναζητά εκατοντάδες πυραύλους, όμως η αύξηση της παραγωγής δεν μπορεί να καλύψει τις άμεσες ανάγκες. Παράλληλα, η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν έχει επιβαρύνει περαιτέρω τα αμερικανικά αποθέματα και εν όψει χειμώνα, η κατάσταση είναι ασφυκτική για το Κίεβο.

Τα αποθέματα της Ευρώπης εξαντλούνται

Η Γερμανία έχει ήδη παραδώσει Patriot και πυραύλους στην Ουκρανία, βρίσκεται όμως πλέον αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα: να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες του Κιέβου ή να διατηρήσει τα ελάχιστα απαιτούμενα αποθέματα για την προστασία της ίδιας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο ΝΑΤΟ.

Παρόμοιο προβληματισμό αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Πολωνία, για παράδειγμα, παρέδωσε αρκετούς PAC-3, σύμφωνα με δημοσιεύματα, όμως ακόμη και αυτή η περιορισμένη κίνηση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό, καθώς εκφράστηκαν φόβοι ότι αποδυναμώνεται η εθνική αεράμυνα.

Το πρόβλημα είναι ακόμη εντονότερο στις χώρες της βόρειας και ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες θεωρούν ότι οι δικές τους άμυνες δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση μιας πιθανής μελλοντικής ρωσικής επίθεσης. Έτσι, η πίεση μεταφέρεται ολοένα περισσότερο προς χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ισπανία και η Ελλάδα.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο των πιέσεων

Η Αθήνα αποτελεί πλέον μία από τις χώρες που εξετάζονται για πιθανή συνεισφορά σε αναχαιτιστές Patriot. Η Ελλάδα δεν έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα παράδοση Patriot στην Ουκρανία, ενώ τον Ιούλιο το Κίεβο έχει ζητήσει από την Αθήνα έως και 200 παλαιότερους αναχαιτιστές PAC-2.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για την Αθήνα, καθώς η Ελλάδα διατηρεί σημαντικές επιχειρησιακές ανάγκες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και αντιμετωπίζει την Τουρκία ως βασική πηγή ασφαλείας προβληματισμού, παρά το γεγονός ότι και οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ, τονίζει το Politico για το θέμα.

Η εξάρτηση από τις ΗΠΑ

Η κατάσταση περιπλέκεται από την ισχυρή εξάρτηση της Ουκρανίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περισσότεροι PAC-3 κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά την Ουάσιγκτον κρίσιμο παράγοντα τόσο για τις πωλήσεις όσο και για την αύξηση της παραγωγής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Ουκρανία θα μπορούσε μελλοντικά να παράγει Patriot αμερικανικής σχεδίασης με άδεια, όμως στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν έχει υπάρξει σχετική συμφωνία. Παράλληλα, οι αμερικανικές ανάγκες έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αναπληρώσει τα δικά της αποθέματα μετά την πολεμική σύγκρουση με το Ιράν.

Μια συμφωνία για παραγωγή PAC-2 στη Γερμανία έχει ήδη υπογραφεί από την Ουκρανία, όμως οι νέοι αναχαιτιστές αναμένεται να φτάσουν το νωρίτερο από το επόμενο έτος.

Ο χρόνος όμως πιέζει το Κίεβο και η κυβέρνηση με τη σειρά της, πιέζει την ΕΕ να της δώσει κάθε διαθέσιμο Patriot, ενώ παράλληλα εξετάζει πιο επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον των ρωσικών συστοιχιών εκτόξευσης.

Σε μια περίοδο που η ΕΕ δηλώνει ότι θέλει να ενισχύσει σημαντικά τις δαπάνες της για την δική της άμυνα, βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα εν όψει ενός δύσκολου -όπως αναμένεται- χειμώνα για την Ουκρανία.

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