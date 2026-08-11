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11.08.2026 11:55

Σκουρλέτης «καρφώνει» Τσίπρα: «Η Αριστερά δεν είναι προσωπική υπόθεση»

11.08.2026 11:55
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Ευθείες αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού και νυν προέδρου της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, άφησε, μιλώντας στον ρ/σ Status FM 1077, ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Πάνος Σκουρλέτης, αποδεικνύοντας ότι το χάσμα μεταξύ του Α. Τσίπρα και των πρώην συντρόφων του διευρύνεται διαρκώς.

Για παράδειγμα, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο Α. Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση, ο Π. Σκουρλέτης είπε ότι πρόκειται για μια «θολή αντιπολίτευση», η οποία «ανεβάζει τόνους αλλά δεν στέκεται στο περιεχόμενο». Επίσης, χαρακτήρισε τη διεύρυνση προς το κέντρο ως επιλογή που τελικά άφησε στο περιθώριο τα βασικά προβλήματα της κοινωνίας και που δεν κατάφερε να διευρύνει ουσιαστικά την επιρροή του κόμματος.

«Η Αριστερά δεν είναι προσωπική υπόθεση. Είναι μια συλλογική προσπάθεια», είπε χαρακτηριστικά, ο πρώην υπουργός, σημειώνοντας ότι τα πρόσωπα «περνάνε» και «παίζουν τον ρόλο τους», αλλά αυτό που τελικά μένει είναι οι μεγάλες αλλαγές που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών, ενώ επέκρινε την απόφαση Τσίπρα να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συνολικά τις επιλογές του, λέγοντας ότι «ήταν καταστροφικές» και προσθέτοντας ότι «δεν έπρεπε να συμπεριφερθεί έτσι σε έναν χώρο που τον τίμησε».

Το έχουμε ξαναγράψει στη στήλη, οι πιο πικροί πόλεμοι είναι οι «εμφύλιοι»

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