Τη «Φάμπρικα» του Λάκη Χαλκιά χόρεψε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

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Όπως είναι γνωστό, ο Γ.Γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, δεν επιδεικνύει συχνά τις χορευτικές του ικανότητες, οπότε, όταν αυτό σύμβαίνει, αποτελεί… είδηση.

Ωστόσο, ο Δ. Κουτσούμπας σε συγκέντρωση του κόμματος την περασμένη Κυριακή χόρεψε ζεϊμπέκικο: την εμβληματική «Φάμπρικα» του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Σκούρτη, που είχε «σφραγίσει» με τη φωνή του ο Λάκης Χαλκιάς, που έφυγε από τη ζωή στις 2 Αυγούστου.

Το τραγούδι είναι συνυφασμένο με τις συγκεντρώσεις του ΚΚΕ, ενώ κατ’ αυτό τον τρόπο ο Δ. Κουτσούμπας τίμησε τον μεγάλο απόντα της ελληνικής μουσικής, Λάκη Χαλκιά.

@nikoswolf_ και σε μια συγκέντρωση του ΚΚΕ δεν ήταν δυνατόν να μην γίνει και ένα αφιέρωμα στον Λάκη Χαλκιά, και δεν είναι δυνατόν να μην σηκωνώταν ο σύντροφος Γραμματέας να το χορέψει. ♬ πρωτότυπος ήχος – nikoswolf_

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