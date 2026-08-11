Ευρωπαϊκά Κύπελλα: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναζητούν «διπλά» πρόκρισης σε Ολλανδία και Βουλγαρία

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Τη νίκη, η οποία θα τους δώσει και την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League και του Confernece League αντίστοιχα, θα κυνηγήσουνε απόψε (20:30, Mega) Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Οι «ερυθρόλευκοι», με τη στήριξη περίπου 800 οπαδών τους, θα προσπαθήσουν να «αλώσουν» την έδρα της Ναϊμέγκεν, μετά τη μεταξύ τους «λευκή» (0-0) ισοπαλία της περασμένης εβδομάδας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Από την πλευρά τους, οι «Πράσινοι» θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν στη Σόφια το «εμπόδιο» της ΤΣΣΚΑ 1948 και να προκριθούν στα πλέι οφ της διοργάνωσης, μετά το ισόπαλο 1-1 της πρώτης αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ.

Ανακατεύει την «τράπουλα» ο Μεντιλίμπαρ

Οι Πειραιώτες (20:30, Mega) καλούνται να κρατήσουν το «μηδέν» στην άμυνα και να παρουσιαστούν αποτελεσματικοί μπροστά στην αντίπαλη εστία, προκειμένου να προκριθούν στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Εάν τα καταφέρουν, θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και την Μπόντο/Γκλιμτ, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 3-3 μετά το πρώτο… ημίχρονο της μεταξύ τους «μάχης».

Αν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποκλειστεί από τη Ναϊμέγκεν, θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό «ταξίδι» της στη league phase του Europa League.

«Πρέπει να κερδίσουμε. Από τη στιγμή που το πρώτο ματς ήταν ισόπαλο σίγουρα πρέπει να παίξουμε καλύτερα και να προκριθούμε. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο και εσείς θα κρίνετε αν ήμασταν καλύτεροι ή όχι από το πρώτο ματς. Σίγουρα έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όχι όμως επειδή πιστεύουμε σε παραδόσεις και το τί συνέβη στο παρελθόν. Ήμασταν κακοί στο πρώτο παιχνίδι και καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, επομένως αν είμαστε καλύτεροι αύριο τότε έχουμε πολλές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε. Επίσης είχαμε μια εβδομάδα παραπάνω προπονήσεις και πολλοί παίκτες είχαν τη δυνατότητα να ενσωματοθούν και να δουλέψουν παραπάνω», δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές συγκριτικά με την αρχική ενδεκάδα που παρέταξε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Από την απέναντι πλευρά, η Ναϊμέγκεν δεν έχει καταφέρει να αγωνιστεί ποτέ στην ιστορία της σε τελική φάση Champions League και θα κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Ωστόσο είναι και αρκετά άπειρη.

Το Σάββατο (8/8), στην πρεμιέρα της Eredivisie, η Ναϊμέγκεν ηττήθηκε με 2-1 από την Τέλσταρ, αποδεικνύοντας το πόσο αφοσιωμένη και προσηλωμένη είναι στην επερχόμενη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, η οποία είναι μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του συλλόγου.

Οι πιθανές 11άδες της αναμέτρησης:

Ναϊμέγκεν: Κρέταζ, Περέιρα, Φόνβιλ, Σάντλερ, Νέγιασμιτς, Μπίσοφ, Ουαΐσα, Μοντέιρο, Λεμπρετόν, Τσέρι, Λίνσεν

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας, Έσε, Γκαρθία, Σα, Ρόκα, Σίλβα, Ελ Κααμπί

Στη Σόφια για την πρόκριση ο Παναθηναϊκός

Το «τριφύλλι» (20:30, ΣΚΑΪ) θα πρέπει να πάρει τη νίκη στο «Βασίλ Λέφσκι», προκειμένου να κάνει ακόμη ένα βήμα στην πορεία του προς τη league phase της διοργάνωσης.

Έτσι, οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ θα πρέπει να κρατήσουν το «μηδέν» στην άμυνα και να μετατρέψουν σε γκολ τις ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν στην επίθεση, για να περάσουν στα πλέι οφ του Conference League.

Ο Νίστρουπ χαμογελά για την ετοιμότητα των Τετέι, Λιβάι, Ραστόντερ και Ντέσερς.

«Όλοι είμαστε εδώ επειδή ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιος σύλλογος και ξέρουμε την ιστορία του. Είμαστε περήφανοι για όσα έχει καταφέρει. Θέλουμε να είμαστε κομμάτι του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν κάνουμε εμείς πράγματα και όχι να στεκόμαστε στο παρελθόν. Έχουμε καλούς παίκτες και θέλουμε να χτίσουμε το παρόν και το μέλλον του συλλόγου. Πριν 15 χρόνια η ομάδα κέρδισε το πρωτάθλημα. Τώρα πρέπει εμείς να επικεντρωθούμε στη δική μας δουλειά. Η ταυτότητα της ομάδας είναι να παίζει στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα εγγυημένο. Όλοι οι παίκτες κι εγώ ξέρουμε τη κρισιμότητα του αγώνα. Ο στόχος μας είναι να είμαστε καλύτεροι από ότι τα τελευταία 60 λεπτά στο ΟΑΚΑ και θα κάνουμε τα πάντα γι’ αυτό», δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί στα πλέι οφ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League. Η τουρκική ομάδα επικράτησε στην Τσεχία στην πρώτη αναμέτρηση με 1-0.

Η πιθανή 11άδα των «πράσινων»:

Πένια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσέριν, Καμαρά, Γιάγκουσιτς, Λιβάι, Αντίνο, Τετέι

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