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11.08.2026 09:49

Πάτρα: Εκτός κινδύνου το 2,5 ετών παιδί που έπεσε από μπαλκόνι – Αναμένεται η μαγνητική (video)

11.08.2026 09:49
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Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών συνεχίζει να νοσηλεύεται το παιδί μόλις 2,5 ετών, το οποίο έπεσε χθες (11/8) από μπαλκόνι ύψους περίπου τριών μέτρων, στην Παραλία Πατρών.

Το παιδί υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική, όπου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΡT, οι γιατροί αναμένεται σήμερα να υποβάλουν το παιδί σε μαγνητική εξέταση, προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα για την έκταση των τραυμάτων και την κατάσταση της υγείας του.

Το παιδί, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, αντιδρά σε ερεθίσματα, κινεί τα χέρια και τα πόδια του και κλαίει, στοιχεία που θεωρούνται ενθαρρυντικά.

Παρά την κρανιοεγκεφαλική κάκωση, οι γιατροί αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του, ωστόσο παραμένει υπό στενή παρακολούθηση έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/8) στην Παραλία Πατρών, όπου το παιδί βρισκόταν αυτές τις ημέρες μαζί με τους παππούδες του. Η μόνιμη κατοικία της οικογένειας είναι στην Αθήνα, ενώ το παιδί έχει καταγωγή από την Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί φαίνεται πως στάθηκε ιδιαίτερα τυχερό, καθώς ακριβώς κάτω από το μπαλκόνι υπήρχε ένα μικρό δέντρο, μία ελιά, η οποία ανέκοψε την πτώση του. Το γεγονός αυτό πιθανότατα απέτρεψε τα χειρότερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το παιδί είχε ξυπνήσει, όπως και η μητέρα του και το μεγαλύτερο αδελφάκι του. Η μητέρα βρισκόταν στην κουζίνα και ετοίμαζε τα γάλατα, όταν, σύμφωνα με την περιγραφή του ρεπορτάζ, το 2,5 ετών παιδί βγήκε στο μπαλκόνι και, ενώ περιεργαζόταν τα κάγκελα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό.

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