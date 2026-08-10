Πάτρα: Από «θαύμα» σώθηκε παιδί 2,5 ετών που έπεσε από μπαλκόνι – Δέντρο ανέκοψε την πτώση του

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (10/8) στην Παραλία της Πάτρας, όταν ένα παιδί ηλικίας μόλις 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την πτώση του μικρού παιδιού ανέκοψε δέντρο που βρισκόταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Η ζωή του παιδιού δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο σύμφωνα με το tempo24news, έχει υποστεί κάποια κατάγματα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.

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