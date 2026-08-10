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10.08.2026 10:44

Νέοι θάνατοι λουόμενων σε Ρόδο και Κατερίνη

10.08.2026 10:44
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Τραγική κατάληξη είχε το κολύμπι για έναν 72χρονο υπήκοο Σουηδίας στη Ρόδο, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην περιοχή Ψαροπούλα Ρόδου, σε κεντρική παραλία της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου.

Στο σημείο υπήρξε κινητοποίηση και ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Εκεί, παρά την κινητοποίηση που είχε προηγηθεί, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 72χρονου.

Νεκρή 74χρονη στη Σκάλα Κατερίνης

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μια 74χρονη χθες το απόγευμα στην παραλία της Σκάλας Κατερίνης.

Στη γυναίκα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

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