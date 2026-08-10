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ΚΟΣΜΟΣ

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10.08.2026 16:52

Νέφος τέφρας από το ηφαίστειο της Αίτνας ανέστειλε τις αφίξεις στο αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία

10.08.2026 16:52
etna

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Οι πτήσεις που έφταναν στο αεροδρόμιο της Κατάνια στην ανατολική Σικελία ανεστάλησαν μέχρι τις 15:00 GMT τη Δευτέρα, καθώς η ηφαιστειακή τέφρα από μια νέα έκρηξη της Αίτνας μεταφέρθηκε στον εναέριο χώρο γύρω από το αεροδρόμιο, δήλωσε ο αερομεταφορέας SAC.

Η Αίτνα, η οποία υψώνεται πάνω από την ανατολική ακτή της Σικελίας, είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο και συχνά διαταράσσει την εναέρια κυκλοφορία στην Κατάνια, το κύριο αεροδρόμιο του νησιού και το πέμπτο πιο πολυσύχναστο στην Ιταλία σε επιβατική κίνηση.

«Καθώς η κατάσταση επηρεάζει σημαντικά τις λειτουργίες, οι επιβάτες παρακαλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία τους πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο», ανέφερε η SAC σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.

Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς και θα παρέχονται περαιτέρω ενημερώσεις ανάλογα με την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας και τις καιρικές συνθήκες, πρόσθεσε.

Η τελευταία φάση έκρηξης στο υψηλότερο ηφαίστειο της Ευρώπης συνεχιζόταν από ανοίγματα σε υψόμετρα 2.750 μέτρων και 2.360 μέτρων, τροφοδοτώντας αρκετές ροές και δημιουργώντας εκτεταμένα πεδία λάβας, δήλωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV).

Η Ειδοποίηση του Παρατηρητηρίου Ηφαιστείων για την Αεροπορία (VONA) της INGV παρέμεινε στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, κόκκινο, υποδεικνύοντας συνεχιζόμενους κινδύνους για τα αεροσκάφη από εκπομπές τέφρας.

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