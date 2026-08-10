Σάλος με το γιοτ του Ζάκερμπεργκ: Δεν έσπευσε σε βοήθεια σκάφους που εξέπεμψε σήμα κινδύνου

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Το πλήρωμα ενός γιοτ που ανήκει στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ ισχυρίζεται ότι δεν άκουσε την κλήση για ναυτική βοήθεια από μια μικρή βάρκα που έμεινε από καύσιμα στα ανοικτά των ακτών της Αλάσκας, αναφέρει η Meta σχετικά με το περιστατικό που προκάλεσε σφοδρή κριτική.

Ένα άλλο πλοίο παρείχε βοήθεια, παρά το γεγονός ότι το πολυτελές γιοτ που μεγιστάνα της τεχνολογίας ήταν πιο κοντά.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Alaska Beacon ανέφερε ότι η βάρκα είχε στείλει σήμα για βοήθεια μέσω της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα και ένα κοντινό μικρό κρουαζιερόπλοιο, το Wilderness Legacy, την ρυμούλκησε στον κοντινό κόλπο Farragut στη νοτιοανατολική Αλάσκα όπου ανεφοδιάστηκε με καύσιμα.

Παρόλο που ήταν πιο κοντά, το γιοτ του Ζάκερμπεργκ, που ονομάζεται Launchpad, δεν απάντησε στην κλήση.

Zuckerberg Representative Denies Yacht Ignored Assistance Call From Stranded Boat In Alaskahttps://t.co/SKf0ZHNT1T pic.twitter.com/Vav431G1ow — Forbes (@Forbes) August 9, 2026

Το Alaska Beacon ανέφερε επίσης ότι εκπρόσωπος της εταιρείας Meta είπε ότι το γιοτ Launchpad δεν άκουσε αρχικά την κλήση για βοήθεια.

«Ο Μαρκ και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν στο πλοίο τη στιγμή του συμβάντος. Όπως σημείωσε η Ακτοφυλακή, το σκάφος δεν βρισκόταν σε κίνδυνο και, όταν το πλήρωμα εξέτασε την επαφή της Ακτοφυλακής σε διαφορετικό ραδιοφωνικό κανάλι από αυτό στο οποίο επιχειρούσαν, η παροχή βοήθειας είχε ήδη ξεκινήσει. Είμαστε ευγνώμονες που όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι ασφαλή», ανέφερε.

Mark Zuckerberg hammered after ignoring distress call for stranded vessel



Billionaire and Meta CEO Mark Zuckerberg was hit with “unanimous booing” this week for reportedly ignoring a request to rescue a stranded sea vessel from his $300 million yacht, the Alaska Beacon reported… pic.twitter.com/jpHtC4FgGF August 9, 2026

Ένας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου είχε περιγράψει προηγουμένως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πώς το σκάφος στο οποίο επέβαινε πήγε για βοήθεια στη βάρκα, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι αρχές είχαν ειδοποιήσει μέσω ασυρμάτου το γιοτ του Ζούκερμπεργκ και ότι «αρνήθηκαν επανειλημμένα να απαντήσουν».

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