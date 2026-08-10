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10.08.2026 14:53

Το Ιράν απαντά στο… «γκαμπί» του Τραμπ: «Είμαστε επαγγελματίες σκακιστές»

10.08.2026 14:53
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  • Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπαγαΐ απάντησε αιχμηρά στον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς επαγγελματίες σκακιστές σε μια παρτίδα που τους έχει επιβληθεί.
  • Ο Μπαγαΐ διευκρίνισε ότι δεν διεξάγονται απευθείας συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, παρά μόνο ανταλλαγές μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών για συγκεκριμένα ζητήματα.
  • Η επανάληψη των επίσημων διαπραγματεύσεων εξαρτάται από τον τερματισμό των παραβιάσεων του πρωτοκόλλου της συμφωνίας από την αμερικανική πλευρά.
  • Παράλληλα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι η τρέχουσα κατάσταση θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας, καθώς δεν υπάρχουν πλέον οι απαραίτητες εγγυήσεις.

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Με αιχμηρό τρόπο απάντησε η Τεχεράνη στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την παρομοίωση του πολέμου με «παρτίδα σκάκι», ενώ επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

«Οι Ιρανοί έδειξαν ότι είναι επαγγελματίες σκακιστές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, Ισμαΐλ Μπαγαΐ, απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μία ημέρα νωρίτερα είχε παρομοιάσει τον πόλεμο με «παρτίδα σκάκι».

Κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου, ο Μπαγαΐ σημείωσε ότι, είτε πρόκειται για επίσημες διαπραγματεύσεις είτε για παρασκηνιακές επαφές, οι Ιρανοί έχουν αποδείξει ότι είναι «επαγγελματίες σκακιστές».

Η αναφορά Τραμπ στην «παρτίδα σκάκι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας στις επικρίσεις ότι έχει εγκλωβιστεί στην κρίση που ξέσπασε μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Axios:

«Θα τακτοποιηθεί. Όλα στο τέλος τακτοποιούνται. Είναι σαν παρτίδα σκάκι».

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «δεν πρέπει να ελπίζετε ότι δεν θα λερωθείτε όταν παλεύετε με γουρούνια», προσθέτοντας ότι μερικές φορές αυτό αποτελεί μέρος «της μάχης που σας έχει επιβληθεί».

Δεν υπάρχουν απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο Μπαγαΐ επανέλαβε το μήνυμα που εκπέμπει τις τελευταίες ημέρες η ιρανική ηγεσία, υπογραμμίζοντας ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη «απευθείας διαπραγμάτευση» με την Ουάσινγκτον.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν μόνο «ανταλλαγές μηνυμάτων» μέσω μεσολαβητών, ενώ οι συνομιλίες μπορούν να επαναληφθούν όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν τις παραβιάσεις του πρωτοκόλλου συμφωνίας.

Προειδοποίηση για τη διεθνή ναυσιπλοΐα

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας συνέδεσε την κατάσταση και με την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Όσο συνεχίζεται η σημερινή κατάσταση, όπως είπε, «δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση ασφαλούς διεθνούς ναυσιπλοΐας».

«Κατά κανόνα, όταν παρέχετε θαλάσσιες υπηρεσίες, λαμβάνετε αναγκαστικά κάτι σε αντάλλαγμα», πρόσθεσε.

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