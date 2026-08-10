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10.08.2026 09:49

Σε ύφεση η φωτιά στο Μουζάκι Ηλείας (video)

10.08.2026 09:49
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Σε ύφεση είναι η φωτιά σε δασική έκταση στο Μουζάκι Πύργου Ηλείας που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (9/8) σε δασική έκταση στο Μουζάκι Πύργου Ηλείας. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από την είσοδο του χωριού και επεκτάθηκε σε δασική περιοχή με πεύκα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κατάσταση είναι καλύτερη αλλά παραμένουν στο σημείο πυροσεστικές δυνάμεις γιατί υπάρχουν μικρές εστίες ακόμα, ενώ υπάρχει και ο φόβος των αναζοπυρώσεων.

Χτες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συμμετείχαν στην κατάσβεση ήταν 105 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 οχήματα, επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα ενώ βοηθούσαν και οι υδροφόρες του δήμου Πύργου.

Στο μέτωπο βοήθησαν αποτελεσματικά και οι 25 Τσέχοι πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή και των εναέριων μέσων, πριν πέσει το σκοτάδι, τα οποία πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού στην περιοχή, επιχειρώντας να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο.

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