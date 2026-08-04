Οι πυροσβέστες στηρίζουν την ρεπόρτερ που γέλασε από το μέτωπο των πυρκαγιών

Takeaways by to pontiki AI Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών - Δασοκομάντος εξέδωσε ανακοίνωση υποστήριξης προς τη δημοσιογράφο Μαρία Σιαμπάνου μετά την κριτική που δέχθηκε για πρόσφατο βίντεο.

Το σωματείο καταδικάζει τη στοχοποίηση της δημοσιογράφου και τονίζει ότι η αντίδρασή της οφείλεται στην ένταση και την εξάντληση του πεδίου.

Οι πυροσβέστες αναγνωρίζουν τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό που επιδεικνύει η ίδια κατά τη διάρκεια των ζωντανών μεταδόσεων σε πύρινα μέτωπα.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την έμπρακτη στήριξη του σωματείου προς τους δημοσιογράφους που καλύπτουν δύσκολες καταστάσεις και φυσικές καταστροφές.

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Ανακοίνωση για τη δημοσιογράφο Μαριά Σιαμπάνου, μετά το βίντεο που την έδειξε να γελάει ενώ μετέδιδε ζωντανά από το μέτωπο της φωτιάς στη δυτική Αττική, εξέδωσε το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος.

Σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι: «Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου, με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται».

Προσθέτουν ακόμη ότι: «Όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πύρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο ούτε την επαγγελματική του πορεία».

Η ανάρτησή τους:

«Τις τελευταίες ώρες παρακολουθούμε μια ακραία και άδικη στοχοποίηση της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου.

Εμείς, όμως, τη γνωρίζουμε διαφορετικά. Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου, με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται.

Όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πύρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο ούτε την επαγγελματική του πορεία.

Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση. Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις από την ασφάλεια της οθόνης σου. Πολύ πιο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι εκεί όπου η φωτιά απειλεί ζωές και περιουσίες, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενημερώσεις με ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Μαρία, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Για τον επαγγελματισμό, τον σεβασμό και την προσπάθεια που καταβάλλεις, κάτω από συνθήκες που λίγοι μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν.

Η στήριξή μας ανήκει στη Μαρία Σιαμπάνου και σε κάθε δημοσιογράφο που επιλέγει να βρίσκεται δίπλα στα πύρινα μέτωπα και στις μεγάλες καταστροφές, υπηρετώντας το δικαίωμα των πολιτών στην έγκυρη ενημέρωση.



Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος»

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