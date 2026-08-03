Κατερίνα Παναγοπούλου: Αποχαιρέτησε για καλοκαίρι τους τηλεθεατές του MEGA – «Υγεία και περισσότερες ξέγνοιαστες στιγμές» (Video)

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Το τελευταίο κεντρικό δελτίο εισήσεων πριν από τη θερινή της άδεια ολοκλήρωσε η Κατερίνα Παναγοπούλου, το βράδυ της Κυριακής (2/8), με τη δημοσιογράφο να ανανεώνει το ραντεβού με τους τηλεθεατές του MEGA για το φθινόπωρο.

Η παρουσιάστρια έκλεισε το δελτίο με ευχές για καλό καλοκαίρι, ξεκούραση, υγεία και περισσότερες ξέγνοιαστες στιγμές.

«Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα και από εμένα προσωπικά να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, με υγεία πάνω από όλα και όσο περισσότερες ξέγνοιαστες στιγμές. Καλή συνέχεια σε όλους» είπε η Κατερίνα Παναγοπούλου κατά την ολοκλήρωση του δελτίου.

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