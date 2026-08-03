«Στούντιο 4» με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου τον Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ1 – Το επίσημο τρέιλερ (Video)

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Το επίσημο τρέιλερ του νέου «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1 κυκλοφόρησε, με την εκπομπή να αναλαμβάνουν -όπως έχει γίνει γνωστό- ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου.
Στο νέτο «Στούντιο 4» θα προβάλλονται συνεντεύξεις, ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την εκπομπή να ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της χώρας, αναδεικνύοντας ανθρώπους, τόπους και πρωτοβουλίες, ενώ θα κάνει… βόλτες στον χρόνο, φωτίζοντας στιγμές της ιστορίας και του πολιτισμού.
Με πολύχρονη τηλεοπτική εμπειρία και αμεσότητα ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου συνθέτουν ένα δίδυμο που ισορροπεί ανάμεσα στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία και στις ανθρώπινες ιστορίες. Με χιούμορ, γρήγορα αντανακλαστικά και αυθεντικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, δίνουν το δικό τους στίγμα σε μια καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση με ρυθμό και θετική ενέργεια.
Στην παρέα του «Στούντιο 4» θα συμμετέχει και ο Γιάννης Κορδώνης, προσθέτοντας τη δική του δυναμική και τη φρέσκια του ματιά στην καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση.
Από τον Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 15:00-18:00, στην ΕΡΤ1.
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