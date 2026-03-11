search
Χρήστος Φερεντίνος για τη διαφήμιση των Jumbo με την Κατερίνα Καραβάτου: Ρόλους κάνουμε και τίποτα άλλο

Στα σχόλια που προκάλεσε η νέα πασχαλινή διαφήμιση των Jumbo με πρωταγωνιστές την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, απάντησε ο τελευταίος, τονίζοντας πως έκαναν δύο ρόλους στο πλαίσιο ενός σκετς.

Οι δύο παρουσιαστές εμφανίστηκαν στο διαφημιστικό σποτ σχεδόν με στοιχεία φλερτ, ενώ στη συνέχεια αποκαλύφθηκε πως ετοίμαζαν μαζί ένα παραδοσιακό πασχαλινό κοκορέτσι.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Φερεντίνος στην κάμερα του Alpha, ξεκαθάρισε πως η καμπάνια αποτελεί μία παρωδία σκηνής από την κλασική ταινία της δεκαετίας των ’80 «Αόρατος εραστής» με τους Πάτρικ Σουέιζ και Ντέμι Μουρ.

Όπως είπε «δεν έχω να πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να γίνει όλο αυτό.

Εμείς μια παρωδία κάναμε της γνωστής σκηνής από την ταινία με τους Πάτρικ Σουέιζ και Ντέμι Μουρ.

Στη συνέχεια την ίδια σκηνή την έκαναν και στο Muppet Show.

Χιούμορ έχει, μέχρι εδώ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Γιατί να με στεναχωρήσουν τα αρνητικά σχόλια;

Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όταν βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση, δεν σημαίνει πως είναι αληθινό. Ρόλους κάνουμε. Ένα σκετσάκι και τίποτα άλλο».

