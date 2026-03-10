search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026
10.03.2026

Ο Alpha είχε την υψηλότερη τηλεθέαση από όλα τα κανάλια εθνικής εμβέλειας τη Δευτέρα (9/3)

10.03.2026
Tileorasi

Με διαφορά δυναμικότητας άνω των δυόμιση ποσοστιαίων μονάδων από τον ανταγωνισμό ο Alpha είχε το μεγαλύτερο μερίδιο τηλεθέασης χθες, μία ακόμα «εκκίνηση» εβδομάδας με τέσσερα κανάλια να εμφανίζουν επιδόσεις με διψήφια ποσοστά, σύμφωνα με τη Nielsen.

Ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται συχνά έπειτα από κάθε προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ένδειξη επιβεβαίωσης ότι αλλάζουν οι συνήθειες τηλεθέασης στο τέλος κάθε εβδομάδας- αντανάκλαση των επιλογών των καναλιών.

Δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών ήταν το Mega, με τον ΣΚΑΪ τρίτη και τον ΑΝΤ1 τέταρτη.

Στα αξιοπρόσεκτα η σταθεροποιητική τάση στη δυναμική του ΕΡΤNews άνω του 3,5% ιδίως έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις Ισραήλ-ΗΠΑ κατά του Ιραν και τις συνέπειες τους στην ευρύτερη περιοχή.

Iran (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος ή ασύμμετρος πόλεμος; Πώς το Ιράν επιχειρεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του σε έναν πόλεμο που … είναι δεδομένο ότι θα χάσει 

ADVERTORIAL

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο»: Για λίγες ακόμα παραστάσεις στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

tramp 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε την αρχή ούτε τον τελικό στόχο του πολέμου στο Ιράν

iran-78345
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν χτύπησε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Μέσης Ανατολής – «Κόλαση» προαναγγέλλουν οι ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

koutsoumpas_1003_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: «Προκαταρκτική για Βορίδη-Αυγενάκη αλλά και Μητσοτάκη – Να καταργηθεί πλήρως το άρθρο 86 και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών»

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kairos anoixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

androulakis nikolopoulos dora olga
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης βλέπει τα γκάλοπ και του ανοίγει η όρεξη, το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται με Πασόκους και η αγωνία της Κεφαλογιάννη   

