Ο Alpha είχε την υψηλότερη τηλεθέαση από όλα τα κανάλια εθνικής εμβέλειας τη Δευτέρα (9/3)

Με διαφορά δυναμικότητας άνω των δυόμιση ποσοστιαίων μονάδων από τον ανταγωνισμό ο Alpha είχε το μεγαλύτερο μερίδιο τηλεθέασης χθες, μία ακόμα «εκκίνηση» εβδομάδας με τέσσερα κανάλια να εμφανίζουν επιδόσεις με διψήφια ποσοστά, σύμφωνα με τη Nielsen.

Ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται συχνά έπειτα από κάθε προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ένδειξη επιβεβαίωσης ότι αλλάζουν οι συνήθειες τηλεθέασης στο τέλος κάθε εβδομάδας- αντανάκλαση των επιλογών των καναλιών.

Δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών ήταν το Mega, με τον ΣΚΑΪ τρίτη και τον ΑΝΤ1 τέταρτη.

Στα αξιοπρόσεκτα η σταθεροποιητική τάση στη δυναμική του ΕΡΤNews άνω του 3,5% ιδίως έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις Ισραήλ-ΗΠΑ κατά του Ιραν και τις συνέπειες τους στην ευρύτερη περιοχή.

