Χρυσοί Σκούφοι 2026: Αυτά είναι τα καλύτερα εστιατόρια στην Ελλάδα

Στο Grand Hyatt Athens πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της Δευτέρας (9/3) η 33η τελετή των Χρυσών Σκούφων 2026 από το αθηνόραμα, με τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας να βραβεύονται σε μια ακόμα γιορτή για την ελληνική κουζίνα.

Μέσα από τον θεσμό που και φέτος ερεύνησε, αξιολόγησε και επιβράβευσε το υψηλό status των εστιατορίων της χώρας, αλλά και την ολοένα και πιο ανοδική πορεία της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής, 45 επιχειρηματίες και σεφ από όλη την Ελλάδα τιμήθηκαν με Χρυσό Σκούφο, την κορυφαία ελληνική γαστρονομική διάκριση.

Για ακόμα μια χρονιά, ο Έκτορας Μποτρίνι μονοπώλησε στα βραβεία, με το «Etrusco» της Κέρκυρας να αναδεικνύεται για 14η φορά, το καλύτερο εστιατόριο της Ελλάδας, με βαθμολογία 17/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους.

Τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν τα εστιατόρια «Botrini’s Athens» και «Delta» τα οποία βαθμολογήθηκαν με 16,5/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους, ενώ η Αθήνα βρέθηκε φέτος με έναν Χρυσό Σκούφο περισσότερο σε σχέση με πέρσι, μετρώντας 17 βραβευμένα εστιατόρια.

Οι τουριστικοί προορισμοί της χώρας συγκέντρωσαν για ακόμη μια χρονιά υψηλές αξιολογήσεις από τη γευσιγνωστική επιτροπή του θεσμού, με τα νησιά του Αιγαίου να έχουν πλέον 14 Χρυσούς Σκούφους (εκ των οποίων οι μισοί βρίσκονται στη Σαντορίνη), τη στιγμή που τα Επτάνησα και η Χαλκιδική μετρούν 6 και 4 βραβευμένα εστιατόρια, αντίστοιχα.

Δύο εστιατόρια (Onuki Athens και Veri Table Αθήνα) μπαίνουν για πρώτη φορά στη γαστρονομική ελίτ της χώρας, ενώ τέσσερα εστιατόρια και συγκεκριμένα τα Varoulko Santorini, Petra Restaurant (Σαντορίνη), Matsuhisa Mykonos – Μύκονος και Fiore (Ζάκυνθος) -που είχαν χάσει τον Χρυσό τους Σκούφο, φέτος τον ξαναπήραν.

Με την τιμητική διάκριση Top Notch βραβεύτηκαν 19 εστιατόρια που βρέθηκαν στα πρόθυρα των Χρυσών Σκούφων χωρίς να καταφέρουν, ωστόσο, να αγγίξουν τη βαθμολογία 15 στα 20.

Chef Pâtissier 2026 ανακηρύχθηκε ο Γιάννης Κίκιρας, ενώ το Βραβείο Κοινού 2026 απονεμήθηκε στο αθηναϊκό «Sushimou» του Αντώνη Δρακουλαράκου.

Το μενού των Χρυσών Σκούφων 2026 ετοίμασαν δύο πολυβραβευμένοι γευσιπλάστες, ο Αθηναγόρας Κωστάκος και ο Βασίλης Μουρατίδης.

Αναλυτικά, τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας για το 2026

Etrusco (17/20) – Κέρκυρα

Botrini’s Athens (16,5/20) – Αθήνα

Delta (16,5/20) – Αθήνα

Botrini’s Santorini (16/20) – Σαντορίνη

Elements Restaurant (16/20) – Σαντορίνη

Hervé Restaurant (16/20) – Αθήνα

Lauda (16/20) – Σαντορίνη

Pelagos (16/20) – Αθήνα

Squirrel (16/20) – Χαλκιδική

Treehouse (16/20) – Χαλκιδική

Varoulko Seaside (16/20) – Αθήνα

CTC (15,5/20) – Αθήνα

Makris Athens (15,5/20) – Αθήνα

Matsuhisa Athens (15,5/20) – Αθήνα

Noble Gourmet (15,5/20) – Ρόδος

Patio (15,5/20) – Αθήνα

Selene (15,5/20) – Σαντορίνη

Soil (15,5/20) – Αθήνα

Σπονδή (15,5/20) – Αθήνα

Tudor Hall (15,5/20) – Αθήνα

Aleria (15/20) – Αθήνα

Anama (15/20) – Γιάλοβα

Andromeda (15/20) – Χαλκιδική

Baos (15/20) – Μύκονος

Βενετσιάνικο Πηγάδι (15/20) – Κέρκυρα

Botrini’s Mykonos (15/20) – Μύκονος

Bubo Fine Dining Restaurant (15/20) – Χαλκιδική

Ches (15/20) – Ίος

Fiore (15/20) – Ζάκυνθος

GB Roof Garden (15/20) – Αθήνα

Lycabettus Restaurant (15/20) – Σαντορίνη

Makris Corfu (15/20) – Κέρκυρα

Matsuhisa Mykonos (15/20) – Μύκονος

Matsuhisa Paros (15/20) – Πάρος

Melia (15/20) – Ζάκυνθος

Onuki Athens (15/20) – NEW ENTRY – Αθήνα

Onuki Costa Navarino (15/20) – Πύλος

Petra Restaurant (15/20) – Σαντορίνη

Prosilio (15/20) – Ζάκυνθος

Salonika Restaurant & Bar (15/20) – Θεσσαλονίκη

Seeds (15/20) – Αθήνα

The Private Kitchen (15/20) – Πύλος

Varoulko Santorini (15/20) – Σαντορίνη

Veri Table (15/20) – NEW ENTRY – Αθήνα

Yēvo (15/20) – Μύκονος

Διαβάστε επίσης:

Washington Post: Η κρίση με τις αθρόες απολύσεις αποτελεί… ευκαιρία για άλλα ΜΜΕ – Περιζήτητοι οι απολυμένοι δημοσιογράφοι της

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

Στο «The morning show» του Apple TV o Τζεφ Ντάνιελς

