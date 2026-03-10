Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

Αύριο (11/3), δύο μήνες πριν τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, πρόκειται να κυκλοφορήσει το βίντεο κλιπ του “Ferto”, με τον τον Ακύλα που εκπροσωπεί τη χώρα μας, να στοχεύει -όπως δείχνουν, μέχρι στιγμής, τα προγνωστικά- σε πολύ υψηλή θέση.

Κι ενώ όλοι αναρατιούνται ποιο θα είναι το κόνσεπτ και πώς θα εμφανιστεί ο τραγουδιστής τον Μάιο στη σκηνή, ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας αποκάλυψε, μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media, κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες για το τι θα δούμε φέτος.

Όπως τόνισε, στη σκηνή θα υπάρχει ασανσέρ, ενώ γενικότερα, θα υπάρχει μια αισθητική video game.

«Την Τετάρτη κυκλοφορεί το βίντεο κλιπ και όπως μαθαίνω ότι θα έχει μια αισθητική video game. Είναι γενικότερα αυτό το στήσιμο του κομματιού και κάπως έτσι θα στηθεί και η σκηνική του παρουσία στη Βιέννη. Έχω μάθει ότι στη σκηνή θα υπάρχει ένα ασανσέρ και κάποια κουμπιά που θα πατιούνται κι έτσι θα βλέπουμε τα όνειρα του Ακύλα να παίρνουν σάρκα και οστά. Στη συνέχεια θα υπάρχει ένα κομμάτι του παιχνιδιού Pac-Man, ενώ θα ολοκληρώνεται τελείως διαφορετικά και ο Ακύλας δεν θα είναι μόνος του στη σκηνή. Αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις και ο Φωκάς Ευαγγελινός θα αποφασίσει τι θα κρατήσει και τι άλλο θα κάνει για να μας εντυπωσιάσει για ακόμα μία φορά στη σκηνή» είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

ΑΝΤ1: Πάνε Netflix οι σειρές «Παιχνίδια εκδίκησης» και «Γιατί ρε πατέρα» – Αναδεικνύεται η δυναμική του περιεχομένου του Ομίλου

Επταήμερο στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha με την διπλή πρωτιά του Σαββατοκύριακου (7,8/3)

Τριήμερο σερί πρωτιάς κατάφερε την Παρασκευή (6/3) η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ»