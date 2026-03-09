Τριήμερο σερί πρωτιάς κατάφερε την Παρασκευή (6/3) η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

Το δίδυμο σειρών «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Το σόι σου», ή διαφορετικά το 75% του prime time του Alpha, κατέλαβε για τρίτη ημέρα συνεχόμενη ημέρα του περασμένου επταήμερου τις δύο πρώτες θέσεις στην βραχεία λίστα της Nielsen με τα δημοφιλέστερα προγράμματα.

Με το «Deal» στην αμέσως επόμενη θέση ο Alpha κατάφερε… χατ τρικ κατά την ποδοσφαιρική ορολογία.

Τέταρτη επιλογή των τηλεθεατών ήταν ο «Εκατομμυριούχος – Grand prize week» και στην πέμπτη θέση, η δραματική σειρά εποχής «Οι αθώοι» του Mega.

Έβδομος στις τηλεπροτιμήσεις ήταν ο «Τροχός της τύχης», ο οποίος στη γενική κατάταξη ήταν υψηλότερα από το αντίπαλο αντικρινό τηλεπαιχνίδι «Τhe chase».

Στη 10άδα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας πλασαρίστηκαν και η σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», αλλά και ο σε επανάληψη «Άγιος Παΐσιος, από τα Φάρασα στον Ουρανό».

