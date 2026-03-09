ΣΚΑΪ: Και τυπικά από μέσα Μαρτίου νέος διευθύνων σύμβουλος του πολυμεσικού ομίλου ο Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης

Στις 16 Μαρτίου θα αναλάβει καθήκοντα διευθύνοντα συμβούλου στον Όμιλο ΣΚΑΪ o Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, σύμφωνα με ενημέρωση από το Δ.Σ. του σημειώνοντας πως «ο κ. Δημητριάδης διαθέτει πολυετή εμπειρία, έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος σε σημαντικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τον στρατηγικό μετασχηματισμό επιχειρήσεων».

Πράγματι ο νέος CEO του ΣΚΑΪ είναι ένας καταρτισμένος τεχνοκράτης με περγαμηνές και πολυετή εμπειρία σε νευραλγικές θέσεις σε σημαντικούς οργανισμούς στην Ελλάδακαι στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και τον στρατηγικό μετασχηματισμό τους. Από το 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2025 ήταν διευθύνων σύμβουλος στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας γνωστή και ως Υπερταμείο/Growthfund.

Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, κατέχοντας ένα πτυχίο ηλεκτρολόγου-ηλεκτρονικού μηχανικού (Manchester Metropolitan University) και δύο μεταπτυχιακά, το ένα στις τηλεπικοινωνίες (University College London) και το άλλο στις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις και τις διεθνείς διαπραγματεύσεις (The Fletcher School, Tufts University).

Είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. από τον Ιούνιο 2022.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Enterprise Greece και Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου ασχολήθηκε με πλήθος στρατηγικών επενδύσεων στην Ελλάδα και ηγήθηκε της ανάπτυξης της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας.

Στο παρελθόν, υπήρξε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στην HVA International στο Άμστερνταμ, Διευθύνων Σύμβουλος της Iskra Zaščite (Raycap Group) στην Λιουμπλιάνα, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΑΣΑ και Συντονιστής της Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

«Αναλαμβάνω με αίσθημα ευθύνης τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Όμιλο ΣΚΑΪ. Μαζί με την ομάδα του Ομίλου θα εργαστούμε για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και τη δημιουργία διαρκούς αξίας για τηλεθεατές, ακροατές, εργαζομένους και συνεργάτες», δήλωσε με αφορμή το νέο ρυθμιστικό ρόλο του, στον ΣΚΑϊ, ο κ. Δημητριάδης τον οποίον καλωσόρισε ο ιδρυτής και μέτοχος του Ομίλου, Γιάννης Αλαφούζος, λέγοτνας για εκείνον ότι «η εμπειρία, η διοικητική του ικανότητα και η στρατηγική του σκέψη αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου και τη μετεξέλιξή του στη νέα εποχή».

Η επιλογή του Δημητριάδη για CEO του ΣΚΑΪ μάλλον είχε γίνει από καιρό. Κάθε άλλο από τυχαία και συμπτωματική ήταν η στιγμή κατά την οποία Γιάννης Αλαφούζος, Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης και Κωνσταντίνος Ζούλας– πρώην CEO του ΣΚΑΪ- είχαν εντοπιστεί σε κατάστημα αμερικανικής αλυσίδας φαστ φουντ μεγάλου εμπορικού κέντρου στα βόρεια να συντρώγουν, πριν από περίπου δύο μήνες.

Άλλωστε ο Αλαφούζος αναζητούσε νέο μάνατζερ έπειτα από την αναβάθμιση του Κωνσταντίνου Ζούλα σε πρόεδρο και εντεταλμένο σύμβουλο Ενημερώσης του ΣΚΑΪ, το Νοέμβριο του 2025, και 13 μήνες αφότου είχε αναλάβει διευθύνων σύμβουλος, ύστερα από την 5ετή θητεία του στην ΕΡΤ.

