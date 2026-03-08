search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026
08.03.2026 15:46

Βερύκιος για Καρυστιανού: Εθεάθη να περνάει την πόρτα του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα (Video)

08.03.2026 15:46
verykios_dimos

Για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και γενικότερα την επικαιρότητα μίλησε ο Δήμος Βερύκιος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1, ο οποίος έβγαλε και μια είδηση που θα συζητηθεί.

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πολεμικές συρράξεις, τόνισε ότι η Ελλάδα κατέχει μια μοναδική στρατιωτική και στρατηγική αξία στην περιοχή που δεν διαθέτει άλλη περιοχή.

Παρά την κρίση, εξέφρασε την άποψη πως η χώρα δεν βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα», ενώ επικρότησε την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού για τη δημοσιοποίηση πλάνων από τον απόπλου των πλοίων «Κίμων» και «Ψαρά».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το σχόλιό του για την πρόσφατη διαμάχη μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και Λάκη Λαζόπουλου. Ο δημοσιογράφος χαρακτήρισε την κόντρα ως ένα «επικοινωνιακό παιχνίδι» ανάμεσα σε δύο μετρημένους τεχνίτες της επικοινωνίας.

«Η σάτιρα πρέπει να σχολιάζει αυστηρά τα γεγονότα»

«Ο Λάκης είναι θεατρίνος, αυτή είναι η δουλειά του. Ο άλλος (Γεωργιάδης) δεν είναι η δουλειά του, αλλά το κάνει καλύτερα από επαγγελματίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας πως ο Υπουργός δεν θα φτάσει στα άκρα, καθώς -είπε- πρόκειται για ένα «σόου». Υπογράμμισε δε, πως η σάτιρα πρέπει να σχολιάζει αυστηρά τα γεγονότα, θέτοντας όμως το ερώτημα των ορίων του καθενός.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, χαρακτηρίζοντάς την ιστορική. Ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στο τεράστιο βάρος που επωμίζονται οι δικαστικοί λειτουργοί.

Η είδηση της ημέρας, ωστόσο, αφορούσε τη Μαρία Καρυστιανού. Όπως αποκάλυψε ο Δήμος Βερύκιος, η κυρία Καρυστιανού εθεάθη να εισέρχεται στο κτήριο όπου στεγάζεται το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο ωστόσο για μια «συνάντηση γνωριμίας».

