05.03.2026 19:56

Ο Γεωργιάδης μηνύει τον Λαζόπουλο

05.03.2026 19:56
adonis-georgiadis

Μήνυση κατά του Λάκη Λαζόπουλου υπέβαλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης καταγγέλλοντας τη στοχοποίηση του από τον κωμικό. 

«Καταφεύγω στην Ελληνική Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά του κ. Λαζόπουλου και αγωγή κατά του υπευθύνου για την μετάδοση τηλεοπτικού σταθμού. Επίσης καταθέτω καταγγελία στο ΕΣΡ το μόνον αρμόδιο θεσμικό όργανο για να προστατεύσει το κοινό από τέτοιου μεγέθους χυδαιότητες κατά του τηλεοπτικού σταθμού και του παρουσιαστή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός απευθυνόμενος στον Λάκη Λαζόπουλο είπε «Δεν χρησιμοποιώ στο δημόσιο λόγο μου αυτά που λένε για εσάς εκατομμύρια Έλληνες. Ότι δεν πήγα στρατό και προσπαθήσετε να το αποφύγετε υποδυόμενος άτομο με βαριές ψυχικές ασθένειες. Ότι ήσασταν σε κάποια κότερα και κάνατε διάφορα άσχημα πράγματα. Ότι έχετε offshore και κρύβετε τα λεφτά σας για να μην πληρώνεται φόρους. Αυτά δεν τα χρησιμοποιώ ποτέ, γιατί δεν είμαστε ίδιοι». 

«Θα σας στείλω εξώδικο σε εσάς και δυστυχώς στον τηλεοπτικό σταθμό. Θα καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη και μήνυση για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση, αφού παρέλθει το αυτόφωρο γιατί σκοπός μου δεν είναι να συλληφθείτε», συνέχισε. 

Τι είπε ο Λάκης Λαζόπουλος

Ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσίασε στη χθεσινή του εκπομπή εκτενές αφιέρωμα στον Άδωνι Γεωργιάδη, προβάλλοντας δηλώσεις του πριν προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία και μετά. 

Στη συνέχεια, μέσα από σειρά βίντεο παρουσίασε τα πεπραγμένα του Άδωνι Γεωργιάδη ως υπουργός Υγείας (και όχι μόνο) και είπε τα εξής:

«Όταν τελειώσει η εξουσία σας, θα συναντήσετε στους δρόμους 9 εκατομμύρια Έλληνες χωρίς τη συνοδεία των ΜΑΤ. Ένας άνθρωπος, ο Άδωνις, που τη Δευτέρα μισεί τους Εβραίους και την Τρίτη Οι Εβραίοι φίλοι μας! Φίλοι μας!. Αυτός που από τη μέρα που γεννήθηκε έβλεπε τα γερμένα υποβρύχια των Γερμανών και βγήκε στο MEGA και ούρλιαζε και σε 10 μέρες τα έβλεπε ίσια τα υποβρύχια. Και αμέσως μετά τον κάναν Υπουργό. Αυτός που για τις 68.000 ψηφοφόρους του, είναι ένας φοβερός πολιτικός, γιατί συνέχεια μας τους κοπανάει στο κεφάλι. 68.000! 68.000!» είπε χαρακτηριστικά.

«Κύριε Γεωργιάδη δεν θέλω να σας τρομάξω, μπορεί λοιπόν για πολλά εκατομμύρια ανθρώπους να υπάρχει αίσθηση ότι μπορεί να είστε και ελεεινό υποκείμενο. Θα μου πείτε εσείς χρειάζεστε τις 68.000 ψήφους. Αλλά όταν τελειώσει η εξουσία σας, θα συναντήσετε στους δρόμους 9 εκατομμύρια Έλληνες χωρίς τη συνοδεία των ΜΑΤ. Να το ξέρετε αυτό» κατέληξε καταχειροκροτούμενος.

Κυβερνητικές συστάσεις για «προσοχή» στον… Κουτσούμπα μετά τις καταγγελίες για δύο drones με κατεύθυνση τη Σούδα

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας ο Φλώρος γιατί αποκάλεσε τον Βελόπουλο «απατεώνα», «σαχλαμάρα» και «καράφλα»

Ραγκούσης και Μαντζουράνης «στέλνουν» και… στρατό στην Κύπρο

