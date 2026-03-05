search
05.03.2026 16:07

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας ο Φλώρος γιατί αποκάλεσε τον Βελόπουλο «απατεώνα», «σαχλαμάρα» και «καράφλα»

05.03.2026 16:07
floros-konstadinos

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης τον προερχόμενο από τους Σπαρτιάτες ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο, μετά από επίσημη διαμαρτυρία του Κυριάκου Βελόπουλου ύστερα από περιστατικό που έλαβε χώρα στην Ολομέλεια την Τετάρτη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο.

Σύμφωνα και με την επιστολή του Κυριάκου Βελόπουλου στον Νικήτα Κακλαμάνη ο ανεξάρτητος βουλευτής «για πολλοστή φορά επιτέθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης και σε εμένα προσωπικά» με υβριστικούς χαρακτηρισμούς. «Συγκεκριμένα απευθύνθηκε προς εμένα με τις ύβρεις “απατεώνα”, “σαχλαμάρα”, “καράφλα” εις επήκοον όλων των παρευρισκομένων στην αίθουσα της Ολομέλειας, χωρίς μάλιστα τη στιγμή εκείνη να υπάρξει από τον Προεδρεύοντα, η επιβεβλημένη προστασία της διαδικασίας και του προσώπου μου».

Σημειώνεται ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής βρίσκεται ήδη στα δικαστήρια με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο με τον οποίο είχαν έρθει στα χέρια στο περιστύλιο της Βουλής – και έκτοτε μαίνεται κόντρα με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Ως εκ τούτου ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ελληνικής Λύσης καλεί τον πρόεδρο της Βουλής να λάβει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τιμωρηθεί «ο υπόδικος, υπότροπος και αμετανόητος, όπως αποδεικνύεται, συγκεκριμένος βουλευτής».

