Το νέο BYD Dolphin G DM-I με την υβριδική τεχνολογία Super DM προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 105 χιλιόμετρα

Η BYD παρουσιάζει το Dolphin G DM-i, ένα μοντέλο που έρχεται να επαναπροσδιορίσει την ευρωπαϊκή κατηγορία B. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Super DM Plug-in Hybrid το μοντέλο συνδυάζει τις συμπαγείς διαστάσεις, την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων, αποτελώντας μια μοναδική πρόταση στην κατηγορία των supermini.

Η τεχνολογία Super Hybrid DM προσφέρει εμπειρία οδήγησης ηλεκτρικού οχήματος, με ισχυρή και προοδευτική επιτάχυνση από τον ηλεκτροκινητήρα που είναι εμπρός τοποθετημένος, καθώς και επαρκή αυτονομία από την Blade Battery, για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς χρήση βενζίνης. Για μεγαλύτερες αποστάσεις διαχειρίζεται έξυπνα το υβριδικό σύστημα, προσφέροντας ευελιξία που ξεπερνά τις δυνατότητες των συμβατικών supermini με αποκλειστικά κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου (με πλήρως φορτισμένη μπαταρία) περιορίζεται μόλις στα 1,4 λτ./100 χλμ., ενώ η συνολική αυτονομία φτάνει έως και τα 1.040 χλμ. με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ.

Με μήκος 4.16μ και πλάτος 1.82μ υποδηλώνει ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην ευελιξία μέσα στην πόλη, ενώ γίνεται ιδανικό για το παρκάρισμα. Το εμπρός μέρος αποτυπώνει τη νεότερη εξέλιξη της σχεδιαστικής ταυτότητας εμπνευσμένης από τον ωκεανό, με απαλές καμπύλες και διακριτική ενσωμάτωση των εισαγωγών αέρα του συστήματος Super Hybrid στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα. Παράλληλα, πιο έντονες, σχεδόν κάθετες σχεδιαστικές γραμμές στα άκρα του ενισχύουν την αίσθηση στιβαρότητας, διευρύνοντας οπτικά το πλάτος του.

Στα πλαϊνά, μια ενιαία γραμμή διατρέχει το αμάξωμα από το εμπρός προς το πίσω μέρος, ενώ οι καθαρές επιφάνειες χαμηλά στις πόρτες τονίζουν τη μεσαία σχεδιαστικά γραμμή. Στο πίσω μέρος, μία οριζόντια φωτεινή μπάρα σε όλο το πλάτος του αμαξώματος φιλοξενεί το λογότυπο της BYD και τα πίσω φώτα LED.

Στο εσωτερικό η καμπίνα είναι απλή και πρακτική. Το ταμπλό έχει καθαρές οριζόντιες γραμμές που ενισχύουν οπτικά το πλάτος, με τους αεραγωγούς του αυτόματου κλιματισμού ενσωματωμένους στα άκρα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών ενσωματώνεται στις ρέουσες γραμμές του ταμπλό, ενώ η οθόνη infotainment στο κέντρο του ταμπλό (10,1 ή 12,8 ιντσών) προεξέχει ελαφρώς για εύκολο χειρισμό από τους επιβάτες. Ο επιλογέας ταχυτήτων είναι τοποθετημένος στην κολόνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα για έναν αποθηκευτικό χώρο δύο επιπέδων με διαχωριστικό, ποτηροθήκη και, στις περισσότερες εκδόσεις, βάση ασύρματης φόρτισης smartphone. Ο χώρος αποσκευών είναι 425 λίτρα και περιλαμβάνει έναν διακριτικό υποδαπέδιο χώρο 45 λίτρων. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40:60, η χωρητικότητα αυξάνεται έως τα 1.225 λίτρα.

Το μοντέλο διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν για την κίνηση και έναν ως γεννήτρια), έναν βενζινοκινητήρα και μονάδες ελέγχου ισχύος, με στόχο τον βέλτιστο συνδυασμό επιδόσεων και αποδοτικότητας. Υπάρχουν δύο βασικές λειτουργίες (EV mode και HEV hybrid mode) με τη δεύτερη να μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Στην λειτουργία «EV mode», το αυτοκίνητο κινείται ως αμιγώς ηλεκτρικό, βασιζόμενο αποκλειστικά στην μπαταρία, χωρίς να ενεργοποιείται ο βενζινοκινητήρας μέχρι να εξαντληθεί η φόρτιση. Όταν ο οδηγός επιλέξει το «HEV mode ή ‘Hybrid mode» το ευφυές σύστημα διαχείρισης ενέργειας αναλαμβάνει δράση, επιλέγοντας ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης και τις συνθήκες οδήγησης.

Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει 163 ίππους και 210 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 8,3 δευτερόλεπτα. Στην έκδοση Active η συνδυαστική ισχύς του συστήματοςSuper Hybrid φθάνει τους 176 ίππους, ενώ στις υπόλοιπες εκδόσεις τους 212 ίππους.

Διατίθενται δύο μεγέθη της Blade Battery. Οι εκδόσεις Active διαθέτουν χωρητικότητα 7,42 kWh, προσφέροντας 40 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία έως 1.020 km. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport εξοπλίζονται με μπαταρία Blade 18,3 kWh, αυξάνοντας την ηλεκτρική αυτονομία στα 105 χιλιόμετρα και τη συνολική αυτονομία στα 1.040 χιλιόμετρα. Το δίκτυο συνεργατών της BYD στην Ελλάδα, θα είναι σε θέση να δέχεται παραγγελίες το προσεχές διάστημα, ενώ τα πρώτα οχήματα αναμένεται να παραδοθούν στους πελάτες στις αρχές του φθινοπώρου.

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