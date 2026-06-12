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12.06.2026 10:46

Supermini κάτω από 17.000 ευρώ: Τι επιλογές έχεις στην Ελλάδα

12.06.2026 10:46
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Η κατηγορία των supermini μπορεί να έχει δεχθεί πίεση από τα μικρά SUV, όμως παραμένει μια από τις πιο λογικές επιλογές για τον Έλληνα οδηγό.

Και ο λόγος είναι απλός: σε διαστάσεις που δεν τρομάζουν μέσα στην πόλη, προσφέρει πλέον χώρους, τεχνολογία, ασφάλεια και εξοπλισμό που πριν από λίγα χρόνια συναντούσαμε σε μεγαλύτερα και ακριβότερα αυτοκίνητα. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι, παρά τις αυξήσεις των τελευταίων ετών, υπάρχουν ακόμη επιλογές κάτω από το όριο των 17.000 ευρώ. Δεν είναι πολλές, αλλά είναι σημαντικές.

Στην ελληνική αγορά, τα SEAT Ibiza, Skoda Fabia, MG3 και Suzuki Swift αποτελούν τέσσερις προτάσεις που προσεγγίζουν την ίδια ανάγκη με διαφορετικό τρόπο: οικονομική αγορά, χαμηλό κόστος χρήσης και καθημερινή πρακτικότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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