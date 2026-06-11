Υψηλές διακρίσεις για την Continental σε ευρωπαϊκές δοκιμές θερινών ελαστικών για το 2026 (photos)

Η Continental σημείωσε εξαιρετική επίδοση στις φετινές ανεξάρτητες ευρωπαϊκές δοκιμές θερινών ελαστικών, κατακτώντας 13 πρώτες θέσεις και 19 συνολικά παρουσίες στο βάθρο σε 24 αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν από κορυφαία μέσα ενημέρωσης του αυτοκινήτου και οργανισμούς αυτοκίνησης.

Premium Contact 7

Σε πολλαπλές δοκιμές, τα ελαστικά της γερμανικής εταιρείας συγκαταλέχθηκαν μεταξύ των κορυφαίων επιλογών, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς όπως το φρενάρισμα, η πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα και η συνολική ισορροπία στην οδική συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο απόδοσης σε διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων, με έμφαση στη βιωσιμότητα και στο ultra-high-performance.

Τα ελαστικά που διακρίθηκαν είναι το Premium Contact 7 που αναδείχθηκε συνολικός νικητής στη δοκιμή θερινών UHP ελαστικών του περιοδικού Auto Zeitung, λαμβάνοντας κορυφαίες βαθμολογίες για την ισορροπημένη απόδοσή του τόσο σε βρεγμένο όσο και σε στεγνό οδόστρωμα. Το Sport Contact 7 κατέκτησε την πρώτη θέση στη δοκιμή UHP ελαστικών του Auto Bild sportscars, χάρη στην εξαιρετική ακρίβεια χειρισμού και τις μικρότερες αποστάσεις φρεναρίσματος, ενώ το UltraContact NXT κατέλαβε επίσης κορυφαία θέση στη θερινή δοκιμή της AvD, αποδεικνύοντας ότι τα ελαστικά με προσανατολισμό στη βιωσιμότητα μπορούν να προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις στους σημαντικούς τομείς ασφάλειας.

Sport Contact 7

UltraContact NXT

Διαβάστε επίσης:

Τα ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούν έως πέντε φορές λιγότερη ενέργεια ανά χιλιόμετρο σε σχέση με τα αντίστοιχα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης

Το κορυφαίο Audi RS3 όλων των εποχών ήρθε στην Ελλάδα – Σχεδόν ίδια τιμή με Porsche Cayenne

Τα πέντε φθηνότερα plug-in hybrid αυτοκίνητα στην Ελλάδα – Τιμές