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11.06.2026 14:00

Τα ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούν έως πέντε φορές λιγότερη ενέργεια ανά χιλιόμετρο σε σχέση με τα αντίστοιχα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης

11.06.2026 14:00
ilektriko-aftokinito_1106_1920-1080_2_new
credit: pixabay

Τα ηλεκτρικά οχήματα που πωλούνται σήμερα χρησιμοποιούν τέσσερις έως πέντε φορές λιγότερη ενέργεια ανά χιλιόμετρο σε σχέση με τους νέους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Συγκρίνοντας μοντέλο αυτοκινήτου που έχει και κινητήρα εσωτερικής καύσης με το αντίστοιχο ηλεκτρικό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές επιδοτήσεις, διαπιστώνεται ότι η ηλεκτρική έκδοση θα κάνει απόσβεση σε περίπου 8 έτη. Αυτό τουλάχιστον ισχύει σε 11 από τις 27 χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Στις μεγαλύτερες αγορές, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, η οικονομική υποστήριξη των κυβερνήσεων μειώνει στο μισό την τυπική περίοδο απόσβεσης, η οποία είναι κοντά στα 5 έτη. Πολλοί αναλυτές αναφέρουν ότι η ανταγωνιστικότητα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα βελτιώνεται συνεχώς τα επόμενα χρόνια, ειδικά όσο λανσάρονται πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα και βελτιώνονται οι υποδομές, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η μείωση της τιμής των μπαταριών. Σήμερα, η μέση διαφορά τιμών μεταξύ των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης στην ΕΕ είναι περίπου 10.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι υπήρχαν περίπου 10 προσιτά μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων με τιμές εκκίνησης περίπου στα 25.000 ευρώ. Τα επόμενα χρόνια θα κυκλοφορήσουν πολλά μικρά ηλεκτρικά οχήματα, κάνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο εφικτή.

Μην ξεχνάμε ότι η άνοδος της ηλεκτροκίνησης αποτελεί σημαντική πτυχή της επίτευξης των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπάρξει μείωση των εκπομπών ρύπων. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδείξει τους κινδύνους της υπερβολικής εξάρτησης από τα εισαγόμενα καύσιμα.

Στην ΕΕ, περίπου το 70% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παρέχεται ήδη από εγχώριες πηγές χαμηλών εκπομπών. Σήμερα, περίπου τα 2/3 της τελικής κατανάλωσης ενέργειας βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, εκ των οποίων η ΕΕ εισάγει περισσότερο από το 80%. Έτσι για να καταστεί η ηλεκτροδότηση πιο ανταγωνιστική από άποψη κόστους, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να πέσουν κάτω από ένα όριο αναλογίας σε σχέση με την τιμή των ορυκτών καυσίμων.

Μόνο έτσι θα δοθεί επιπλέον κίνητρο για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αφού με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί περαιτέρω το κόστος μετακίνησης, ενώ θα υπάρξει σημαντική απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Ήδη η ηλεκτροκίνηση τα τελευταία χρόνια ακολουθεί ανοδική πορεία. Αναλυτές κάνουν λόγο ότι όσο περνούν τα χρόνια το ποσοστό θα ανέβει, ειδικά όταν θα βγουν στους ευρωπαϊκούς δρόμους περισσότερα προσιτά μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

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ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 15:30
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