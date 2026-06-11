Τα πέντε φθηνότερα plug-in hybrid αυτοκίνητα στην Ελλάδα – Τιμές

Η αγορά των plug-in hybrid αυτοκινήτων στην Ελλάδα έχει αρχίσει να αποκτά πραγματικό ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί πλέον υπάρχουν περισσότερες επιλογές, αλλά γιατί οι τιμές έχουν πέσει σε επίπεδα που μέχρι πριν από λίγο καιρό έμοιαζαν αδύνατα για ένα μοντέλο με μπαταρία, ηλεκτρική αυτονομία και δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης χωρίς κατανάλωση βενζίνης.

Το plug-in hybrid δεν είναι απλώς μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα στο θερμικό και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Για πολλούς οδηγούς είναι σήμερα η πιο ρεαλιστική τεχνολογία. Κινείσαι ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, φορτίζεις στο σπίτι ή στη δουλειά, δεν έχεις άγχος αυτονομίας στο ταξίδι και συνεχίζεις να έχεις έναν κανονικό βενζινοκινητήρα για τις μεγάλες αποστάσεις.

Το εντυπωσιακό είναι ότι τα πέντε φθηνότερα plug-in hybrid της ελληνικής αγοράς δεν είναι μικρά αυτοκίνητα πόλης, ούτε συμβιβαστικές κατασκευές. Στην πραγματικότητα μιλάμε κυρίως για SUV, με χώρους, αυτόματο κιβώτιο, πλούσιο εξοπλισμό και ηλεκτρικές αυτονομίες που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα. Από το μεγαλύτερο και πιο ακριβό της πεντάδας μέχρι το οικονομικότερο, αυτά είναι σήμερα τα plug-in hybrid που ξεχωρίζουν στην Ελλάδα.

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