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11.06.2026 11:03

Το κορυφαίο Audi RS3 όλων των εποχών ήρθε στην Ελλάδα – Σχεδόν ίδια τιμή με Porsche Cayenne

11.06.2026 11:03
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Το Audi RS3 δεν ήταν ποτέ ένα συνηθισμένο hot hatch, όμως η νέα συλλεκτική έκδοση Competition Limited ανεβάζει τον πήχη σε επίπεδα που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε πολύ ακριβότερα μοντέλα.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που αγοράζεις με τη λογική και υπάρχουν αυτοκίνητα που αγοράζεις γιατί φοβάσαι ότι ίσως να μην υπάρξουν ποτέ ξανά. Και κάπου εδώ βρίσκεται το νέο Audi RS3 Competition Limited, μία έκδοση που μοιάζει περισσότερο με αποχαιρετιστήριο γράμμα στον θρυλικό πεντακύλινδρο κινητήρα της Audi παρά με ένα ακόμη ειδικό μοντέλο περιορισμένης παραγωγής.

Το Audi RS3 δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Εδώ και χρόνια αποτελεί το απόλυτο «όπλο τσέπης» της Audi Sport, συνδυάζοντας επιδόσεις supercar με διαστάσεις καθημερινού hatchback ή sedan.

Η νέα έκδοση Competition Limited όμως ανεβάζει τον πήχη ακόμη ψηλότερα, με την Audi να γιορτάζει τα 50 χρόνια του πεντακύλινδρου κινητήρα της παρουσιάζοντας ίσως το πιο ολοκληρωμένο RS3 που κατασκεύασε ποτέ. Και πλέον είναι διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά.

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