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12.06.2026 10:32

C-SUV best-sellers: Τoyota C-HR vs Audi Q3

12.06.2026 10:32
AUDI-Q3-VS-TOYOTA-CHR

Το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς κινείται πλέον γύρω από τα C-SUV. Είναι η κατηγορία που συγκεντρώνει το υψηλότερο ενδιαφέρον από τους Έλληνες αγοραστές, καλύπτοντας το 20,63% της συνολικής αγοράς και περισσότερες από 10.100 ταξινομήσεις από την αρχή της χρονιάς.

Και στην κορυφή της βρίσκεται μια μάχη που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε αδιανόητη: το Toyota C-HR απέναντι στο Audi Q3. Το ιαπωνικό SUV είναι το απόλυτο best-seller της κατηγορίας με 1.373 ταξινομήσεις και μερίδιο 13,57%, ενώ το premium μοντέλο της Audi ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 780 ταξινομήσεις και 7,71% μερίδιο.

Δύο αυτοκίνητα με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, αλλά κοινό στόχο: να κερδίσουν τον οικογενειάρχη που θέλει SUV με τεχνολογία, χώρους και σύγχρονη εικόνα.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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