Διαθέσιμο στην Ελλάδα το υβριδικό και ηλεκτρικό Toyota Hilux (photos)

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Η Toyota ξεκίνησε τη διάθεση του νέου Hilux στην ελληνική αγορά, του μοντέλου που σχεδόν τις τελευταίες έξι δεκαετίες ταξινόμησε περισσότερα από 27 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου θα είναι διαθέσιμη και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, δίπλα στην αναβαθμισμένη πετρελαιοκίνητη πρόταση με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V. Στην περίπτωση του Hilux Diesel 48V, ο τετρακύλινδρος κινητήρας των 2,8 λίτρων συνδυάζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία. Θα προσφέρεται αποκλειστικά με διπλή καμπίνα, ενώ θα διατηρήσει την ισχυρή εκτός δρόμου ταυτότητα.
Η ηλεκτρική έκδοση Hilux BEV διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 59,2 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 257 χιλιόμετρα. Το σύστημα κίνησης αποτελείται από δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, αποδίδοντας συνολικά 196 ίππους εξασφαλίζοντας τετρακίνηση. Το Toyota Hilux Diesel 48V στην έκδοση Advance ξεκινά από 41.900 ευρώ, ενώ το αμιγώς ηλεκτρικό Hilux BEV στην έκδοση Cruiser ξεκινά από 71.600 ευρώ.
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