Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου: Ο σπουδαίος Καραλής «αργυρός» στο Μπέρμιγχαμ με 6 μέτρα (video)

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Ο Εμμανουήλ Καραλής για άλλη μία φορά ανέβηκε στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης.

Ο Μανόλο κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ, με άλμα στα….

Σε μία ακόμη μονομαχία του με τον Ντουπλάντις, ο Ελληνας πρωταθλητής δεν έκανε το… θαύμα, αλλά έμεινε πιστός στο ραντεβού του.

Ο Σουηδός… δεν παίζεται, αλλά ο Μανόλο τον πίεσε για άλλη μία φορά.

Ξεκίνησε με ένα… ζέσταμα στα 5,55μ. που το πέρασε με την πρώτη.

Αφού άφησε τα 5,70μ., ανέβηκε στα 5,85μ όπου επίσης πέρασε με την πρώτη προσπάθεια.

Στα 5,95μ. πάλι ο Καραλής πέρασε εύκολα στο πρώτο άλμα και σε συνδυασμό με τις αποτυχημένες των υπόλοιπων αθλητών, είχε εξασφαλίσει ήδη το αργυρό μετάλλιο και πήγε για τη μάχη με τον Ντουπλάντις για το χρυσό.

Ο πήχης πήγε στα 6,00μ. όπου και οι δύο είχαν αποτυχημένο πρώτο άλμα. Ομως στο δεύτερο άλμα αμφότεροι έκαναν εντυπωσιακά άλματα και ανέβηκαν στα 6,10μ.

Εκεί ο Ντουπλάντις πέρασε εύκολα με το πρώτο άλμα και ο Μανόλο στάθηκε πολύ άτυχος αφού ο πήχης του έπαιξε άσχημο παιχνιδι πέφτωντας με καθυστέρηση.

Ο Μανόλο δεν το σκέφτηκε καθόλου και αποφάσισε να πάει για δύο άλματα στα 6,15μ. Κι εκεί ο Ντουπλάντις, με λίγη δόση τύχης, πέρασε με την πρώτη και έβαλε δύσκολα στον Ελληνα πρωταθλητή.

Αποφάσισε να παίξει ένα τελευταίο χαρτί και πήγε για ένα άλμα στα 6,20μ. Εκανε πολύ καλό άλμα, αλλά δεν τα κατάφερε και κατέκτησε την δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο.

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