Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Πού επιτρέπεται και πού απαγορεύεται να παρκάρεις τη μοτοσικλέτα σου – Τι ορίζει ο ΚΟΚ, ποια είναι τα πρόστιμα και πότε κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται
Αν οδηγείς μοτοσικλέτα, scooter ή παπί το ερώτημα είναι διαρκές: πού μπορώ να παρκάρω νόμιμα;
Αν είσαι πεζός η αγανάκτηση είναι δικαιολογημένη: Γιατί όλα αυτά τα δίτροχα καταλαμβάνουν τον -ελάχιστο- χώρο που μας αναλογεί;
Η πραγματικότητα είναι μια: οι περισσότεροι αναβάτες παρκάρουν «όπου βολεύει», ιδιαίτερα στις πόλεις όπου οι θέσεις είναι ελάχιστες. Όμως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) είναι σαφής – και σε αρκετά σημεία αυστηρός.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Δοκιμή Opel Mokka GSE: Άξιος συνεχιστής
Οι μεγάλες πρεμιέρες στην Auto Athina 2026 (photos/video)
CarPlay ασύρματο ή με καλώδιο: Ποιο είναι χειρότερο για την μπαταρία του κινητού σου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.