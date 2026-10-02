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02.10.2026 11:48

Πού επιτρέπεται και πού απαγορεύεται να παρκάρεις τη μοτοσικλέτα σου – Τι ορίζει ο ΚΟΚ

02.10.2026 11:48
moto_parking

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Πού επιτρέπεται και πού απαγορεύεται να παρκάρεις τη μοτοσικλέτα σου – Τι ορίζει ο ΚΟΚ, ποια είναι τα πρόστιμα και πότε κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται

Αν οδηγείς μοτοσικλέτα, scooter ή παπί το ερώτημα είναι διαρκές: πού μπορώ να παρκάρω νόμιμα;

Αν είσαι πεζός η αγανάκτηση είναι δικαιολογημένη: Γιατί όλα αυτά τα δίτροχα καταλαμβάνουν τον -ελάχιστο- χώρο που μας αναλογεί;

Η πραγματικότητα είναι μια: οι περισσότεροι αναβάτες παρκάρουν «όπου βολεύει», ιδιαίτερα στις πόλεις όπου οι θέσεις είναι ελάχιστες. Όμως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) είναι σαφής – και σε αρκετά σημεία αυστηρός.

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