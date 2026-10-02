Δοκιμή Opel Mokka GSE: Άξιος συνεχιστής

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μπορεί ένα B-SUV 281 ίππων, με μηχανικό μπλοκέ, στήσιμο παλιάς κοπής και χαρακτήρα, να τιμά τα GSi και OPC;

του Στέλιου Παππά, φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Η ηλεκτροκίνηση έχει αλλάξει πολλά από όσα θεωρούσαμε δεδομένα στα αυτοκίνητα επιδόσεων. Η άμεση δύναμη πλέον δεν είναι δυσεύρετη, ούτε απαιτεί απαραίτητα κάποιον ιδιαίτερο κινητήρα. Ακόμη και ένα οικογενειακό ηλεκτρικό SUV μπορεί να γράψει χρόνο για το 0-100 km/h που πριν από λίγα χρόνια θα ανήκε αποκλειστικά σε ένα καθαρόαιμο hot hatch. Αυτό που είναι πολύ πιο δύσκολο να μεταφερθεί στη νέα εποχή είναι ο χαρακτήρας.

Έχοντας ήδη γνωρίσει τη συγκεκριμένη συνταγή της Stellantis μέσα από την Alfa Romeo Junior Veloce και το Abarth 600e, μπήκαμε στο Opel Mokka GSE έχοντας μια αρκετά καλή ιδέα για το τι μας περίμενε. Ένας ηλεκτροκινητήρας 281 PS στους εμπρός τροχούς, μηχανικό μπλοκέ, σοβαρές επεμβάσεις στο πλαίσιο και μια αρκετά πιο επιθετική φιλοσοφία από εκείνη ενός συμβατικού ηλεκτρικού crossover. Τα βασικά συστατικά μπορεί να είναι κοινά, όμως το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα Mokka με περισσότερη ισχύ. Και κάπου εκεί βρίσκεται η πραγματική σημασία του GSE.

Ένα Mokka που δεν κρύβει τις προθέσεις του

Οπτικά, το GSE παραμένει αναγνωρίσιμο ως Mokka, αλλά υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες για να καταλάβεις ότι δεν έχεις απέναντί σου την απλή ηλεκτρική έκδοση. Οι ζάντες 20 ιντσών γεμίζουν εντυπωσιακά τους θόλους, πίσω τους διακρίνονται οι χαρακτηριστικές κίτρινες τετραπίστονες δαγκάνες της Alcon, ενώ διαφορετικοί προφυλακτήρες και λεπτομέρειες GSE ενισχύουν τον πιο επιθετικό χαρακτήρα. Το αμάξωμα βρίσκεται επίσης περίπου 10 mm χαμηλότερα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Opel δεν χρειάστηκε να μεταμορφώσει το Mokka για να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η βασική του σχεδίαση είχε εξαρχής έντονες ακμές και compact αναλογίες, οπότε οι επεμβάσεις του GSE περισσότερο ολοκληρώνουν την εικόνα παρά προσπαθούν να δημιουργήσουν τεχνητά μια σπορ έκδοση. Με μήκος 4,15 m, παραμένει αρκετά μικρό για την πόλη και εύκολο στις καθημερινές μετακινήσεις. Μόνο που οι τεράστιοι τροχοί υπενθυμίζουν διαρκώς ότι αυτή η έκδοση έχει άλλες προτεραιότητες.

Στο εσωτερικό παραμένει γνώριμο, αλλά κάθεσαι… “πολεμικά”

Η ίδια λογική συνεχίζεται στην καμπίνα. Η αρχιτεκτονική είναι αυτή του Mokka, με ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη 10 ιντσών, όμως το GSE αποκτά το δικό του γραφικό περιβάλλον και πληροφορίες που έχουν περισσότερο νόημα σε αυτοκίνητο επιδόσεων. Ο οδηγός μπορεί να παρακολουθεί στοιχεία όπως επιτάχυνση, θερμοκρασία και τάση μπαταρίας ή την κατανομή ροπής στους εμπρός τροχούς.

Περισσότερο από τις οθόνες, όμως, ξεχωρίζουν τα καθίσματα. Τα sport μπάκετ με επένδυση Alcantara κρατούν σωστά το σώμα και η θέση οδήγησης σε βάζει γρήγορα στο κλίμα χωρίς να γίνεται κουραστική στην καθημερινότητα.

Οι χώροι δεν αλλάζουν δραματικά σε σχέση με ένα συμβατικό Mokka. Τέσσερις επιβάτες θα μετακινηθούν χωρίς πρόβλημα, αλλά δεν πρόκειται για το πιο ευρύχωρο B-SUV της αγοράς, ενώ ο χώρος αποσκευών των 310 lt είναι περισσότερο επαρκής παρά εντυπωσιακός. Αυτό όμως είναι ένα σημείο στο οποίο δύσκολα θα σταθείς όταν αγοράζεις τη συγκεκριμένη έκδοση. Το GSE υπάρχει για άλλον λόγο.

281 PS και κίνηση μπροστά

Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 281 PS και 345 Nm, με την ενέργεια να προέρχεται από μπαταρία 54 kWh, εκ των οποίων περίπου 51 kWh είναι αξιοποιήσιμες. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 5,9 sec, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 200 km/h, καθιστώντας το Mokka GSE ένα πραγματικά γρήγορο αυτοκίνητο και όχι απλώς ένα ηλεκτρικό με καλή αρχική επιτάχυνση. Το σημαντικότερο όμως δεν βρίσκεται στα νούμερα.

Όλοι οι 281 PS περνούν αποκλειστικά από τους εμπρός τροχούς. Σε ένα συμβατικό στήσιμο, αυτό θα μπορούσε πολύ εύκολα να εξελιχθεί σε μια διαρκή μάχη με την πρόσφυση και το τιμόνι. Για αυτό και η Opel δεν περιορίστηκε στην αύξηση της ισχύος.

Ανάμεσα στους εμπρός τροχούς βρίσκεται ένα μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen, ενώ σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει σε ανάρτηση, γεωμετρία, αμορτισέρ, αντιστρεπτικές και σύστημα διεύθυνσης. Και αυτές είναι οι αλλαγές που τελικά κάνουν τη διαφορά.

Στο σωστό δρόμο, το μπροστινό είναι ξυράφι

Βρες καλή άσφαλτο, με θερμοκρασία στα ελαστικά και μια σειρά από γρήγορες στροφές και το Mokka GSE αρχίζει να δικαιολογεί το όνομά του. Η απόκριση του εμπρός μέρους είναι εντυπωσιακά άμεση. Σημαδεύεις την κορυφή της στροφής και το αυτοκίνητο ακολουθεί χωρίς την αδράνεια που συνήθως περιμένεις από ένα ηλεκτρικό crossover σχεδόν 1.700 kg.

Το Torsen είναι ίσως ο βασικότερος λόγος. Αντί η ισχύς να μετατρέπεται σε άσκοπο σπινάρισμα του εσωτερικού τροχού, το μπλοκέ βοηθά το εμπρός μέρος να τραβήξει το αυτοκίνητο προς την έξοδο. Μπορείς να περάσεις νωρίτερα στο γκάζι και να νιώσεις τους εμπρός τροχούς να δουλεύουν πραγματικά για να περάσουν τη δύναμη στην άσφαλτο.

Σε γρήγορο ορεινό δρόμο, ο ρυθμός που μπορεί να κουβαλήσει είναι εντυπωσιακός. Δεν κρύβει εντελώς τη μάζα του και όταν αρχίσεις να αλλάζεις βίαια κατεύθυνση καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν σχεδόν 1,6 τόνοι από κάτω σου. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ο τρόπος που τους ελέγχει.

Η ανάρτηση περιορίζει σημαντικά τις κλίσεις, το τιμόνι είναι γρήγορο και αρκετά βαρύ ώστε να καταλαβαίνεις τι ζητάς από τον εμπρός άξονα, ενώ τα φρένα της Alcon με δίσκους 380 mm εμπρός έχουν τη δύναμη να διαχειριστούν επαναλαμβανόμενες έντονες επιβραδύνσεις. Δεν έγινε ξαφνικά πισωκίνητο παιχνίδι, ούτε προσπαθεί να μιμηθεί τεχνητά ένα θερμικό hot hatch με εικονικές αλλαγές σχέσεων και ψεύτικους ήχους. Έχει τη δική του ηλεκτρική προσέγγιση στην απόδοση και αυτό λειτουργεί.

Το αντίτιμο πληρώνεται στην άνεση

Φυσικά, η ίδια ακριβώς ρύθμιση που κάνει το GSE τόσο αποτελεσματικό όταν ο δρόμος στρίβει έχει επιπτώσεις στις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Η ανάρτηση είναι αισθητά πιο σφιχτή από εκείνη ενός κανονικού Mokka. Τα ελατήρια έχουν σημαντικά αυξημένη σκληρότητα, η πίσω αντιστρεπτική είναι πολύ ισχυρότερη και τα ειδικά αμορτισέρ έχουν επιφορτιστεί με το δύσκολο έργο να διατηρούν τη μάζα υπό έλεγχο. Σε καλή άσφαλτο, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.

Στα ελληνικά στενά με συνεχόμενα μπαλώματα, κακοτεχνίες και κοφτές εγκάρσιες ανωμαλίες, η εικόνα αλλάζει. Το αυτοκίνητο παραμένει ελεγχόμενο, αλλά δεν έχει την ηρεμία του απλού Mokka. Οι 20άρηδες τροχοί και το χαμηλό προφίλ των ελαστικών μεταφέρουν περισσότερη πληροφορία στην καμπίνα και σε μια πραγματικά βαθιά λακκούβα χρειάζεται προσοχή.

Δεν είναι ανυπόφορο ή ακατάλληλο για καθημερινότητα. Απλώς σου υπενθυμίζει ότι η Opel επέλεξε να μη μαλακώσει υπερβολικά τη συνταγή για χάρη της άνεσης. Για κάποιον που αναζητά απλώς ένα γρήγορο ηλεκτρικό Mokka, αυτό μπορεί να αποτελεί συμβιβασμό. Για εκείνον που θέλει το GSE ακριβώς επειδή είναι GSE, πιθανότατα είναι μέρος του χαρακτήρα του.

Όταν πιέζεις, πληρώνεις

Το δεύτερο μεγάλο trade-off αφορά την αυτονομία. Σε ήπιες καθημερινές συνθήκες, το Mokka GSE μπορεί να κινηθεί περίπου στις 17 kWh/100 km, τιμή αξιοπρεπέστατη για την απόδοση του. Με τέτοια χρήση, μια πραγματική αυτονομία στην περιοχή των 320-350 km, ανάλογα πάντα με τη διαδρομή και τις συνθήκες, είναι εφικτή.

Το πρόβλημα ξεκινά όταν αποφασίσεις να αξιοποιήσεις αυτά για τα οποία πλήρωσες. Σε γρήγορο ρυθμό, οι 25 kWh/100 km εμφανίζονται πολύ εύκολα και μπορούν να ξεπεραστούν. Τότε η σχετικά μικρή μπαταρία αρχίζει να δείχνει τα όριά της και η διαθέσιμη αυτονομία μπορεί να πέσει ακόμη και κάτω από τα 200 km.

Δεν είναι παράλογο για ηλεκτρικό επιδόσεων. Το ίδιο το αυτοκίνητο σε προκαλεί όμως να οδηγήσεις γρήγορα και εκεί ακριβώς δημιουργείται η αντίφαση. Έχεις ένα πλαίσιο που θέλει να συνεχίσεις, αλλά μια μπαταρία που αργά ή γρήγορα θα σου ζητήσει να σταματήσεις. Η DC φόρτιση φτάνει τα 100 kW, με το 0-80% να απαιτεί περίπου μισή ώρα, ενώ σε AC υποστηρίζονται έως 11 kW. Εδώ ίσως βρίσκεται το σημαντικότερο σημείο που θα θέλαμε διαφορετικό. Όχι περισσότερη ισχύ. Περισσότερη ενεργειακή ελευθερία ώστε να μπορείς να εκμεταλλεύεσαι συχνότερα αυτή την ισχύ χωρίς να κοιτάζεις το ποσοστό της μπαταρίας.

Άξιος συνεχιστής

Τα γράμματα που έχουν συνοδεύσει τα γρήγορα Opel έχουν αλλάξει αρκετές φορές. GSi, OPC και πλέον GSE. Το δύσκολο σε μια τέτοια μετάβαση δεν είναι να βάλεις ένα ιστορικό badge πάνω σε ένα ηλεκτρικό μοντέλο και να του δώσεις περισσότερους ίππους. Είναι να διατηρήσεις κάτι από τη φιλοσοφία που έκανε εκείνα τα αυτοκίνητα ενδιαφέροντα.

Και το Opel Mokka GSE το καταφέρνει. Έχει πραγματικό μηχανικό μπλοκέ, σοβαρή δουλειά στο πλαίσιο, μεγάλα φρένα και μια ανάρτηση που δεν φοβάται να θυσιάσει μέρος της καθημερινής άνεσης για να αποκτήσει ουσία όταν έρθει η κατάλληλη διαδρομή. Κυρίως, όμως, έχει ένα εμπρός μέρος που μπορεί πραγματικά να σε βάλει στη διαδικασία να ψάξεις την επόμενη στροφή.

Δεν είναι τέλειο. Η κατανάλωση ανεβαίνει απότομα όταν το πιέσεις, η μπαταρία των 54 kWh περιορίζει το πόσο πολύ μπορείς να απολαύσεις τις δυνατότητές του σε μία βόλτα και η σφιχτή ρύθμιση δεν ταιριάζει σε όποιον θέλει απόλυτη άνεση στην καθημερινότητα. Αυτά όμως δεν ακυρώνουν το σημαντικότερο.

Σε μια εποχή όπου υπήρχε ο φόβος ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα μετατρέψει κάθε γρήγορη έκδοση σε μια απλή άσκηση επιτάχυνσης, το Mokka GSE αποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμη χώρος για αυτοκίνητα που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για το τι συμβαίνει αφού τελειώσει η ευθεία. Και για τους ανθρώπους που θυμούνται τι σήμαιναν τα GSi και OPC, αυτό από μόνο του έχει αξία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας, τοποθετημένος εμπρός

Μέγιστη ισχύς: 281 PS

Μέγιστη ροπή: 345 Nm

Μετάδοση

Κίνηση: Εμπρός

Κιβώτιο: Μονής σχέσης

Διαφορικό: Μηχανικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 km/h: 5,9 sec

Τελική ταχύτητα: 200 km/h

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή WLTP: 18-19,5 kWh/100 km

Δοκιμής: 18,5 kWh/100 km

Μπαταρία

Τύπος: Ιόντων λιθίου

Χωρητικότητα: 54 kWh

Ωφέλιμη χωρητικότητα: 51 kWh

Αυτονομία

Κατασκευαστή WLTP: έως 336 km

Δοκιμής: 320-350 km

Φόρτιση

DC έως 100 kW: περίπου 30 λεπτά για 0-80%

AC έως 11 kW: περίπου 5 ώρες και 45 λεπτά για 0-100%

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) χλστ.: 4.150 x 1.787 x 1.515 mm

Μεταξόνιο: 2.561 mm

Βάρος: 1.672 kg

Χώρος αποσκευών

310 lt

1.060 lt με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων

Τιμή

46.300 €

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Οι μεγάλες πρεμιέρες στην Auto Athina 2026 (photos/video)

CarPlay ασύρματο ή με καλώδιο: Ποιο είναι χειρότερο για την μπαταρία του κινητού σου

Τεράστια πτώση στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου τον Αύγουστο – Τι συνέβη