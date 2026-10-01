CarPlay ασύρματο ή με καλώδιο: Ποιο είναι χειρότερο για την μπαταρία του κινητού σου

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Τελικά τι κάνει περισσότερο κακό στην μπαταρία του smartphone όταν το συνδέεις με το αυτοκίνητο: η συνεχόμενη φόρτιση και σύνδεση με καλώδιο ή η ασύρματη σύνδεση;

Το ασύρματο CarPlay είναι σαφώς πιο βολικό, όμως το καλώδιο παραμένει συνήθως η καλύτερη επιλογή για την αυτονομία και τη μακροχρόνια υγεία της μπαταρίας. Ο πραγματικός εχθρός, πάντως, δεν είναι το Wi‑Fi: είναι η θερμότητα. Ενώ σημειώστε, πως πάνω κάτω ισχύουν τα ίδια και για το Android Auto!

Η σύντομη απάντηση είναι ότι το καλώδιο κερδίζει, αλλά όχι για τον λόγο που πιστεύουν πολλοί. Το ασύρματο CarPlay δεν «καταστρέφει» από μόνο του την μπαταρία του iPhone. Καταναλώνει όμως ενέργεια, ενώ όταν συνδυάζεται με την ασύρματη φόρτιση του αυτοκινήτου μπορεί να ανεβάσει αισθητά τη θερμοκρασία της συσκευής. Και αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους για τη μακροχρόνια ζωή μιας μπαταρίας ιόντων λιθίου.

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