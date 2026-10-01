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01.10.2026 12:19

Στην ανακρίτρια οι 4 κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα – Ζήτησαν προθεσμία οι δύο

01.10.2026 12:19
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Οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα, κλήθηκαν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων με τον νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων, που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών.

Για την υπόθεση της φονικής έκρηξης, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, διώκονται -μέχρι στιγμής- τέσσερα πρόσωπα.

Πρόκειται για τον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι φέρονται ως φυσικοί δράστες της επίθεσης, τον 24χρονο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση, καθώς και τον 25χρονο που υποδείχθηκε από τον προηγούμενο ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του συγκεκριμένου διαμερίσματος.

Οι δύο τελευταίοι μετήχθησαν το πρωί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, κάτω από αυστηρά μέτρα, και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν, συμπληρωματικά, εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο (απολογούμενοι στην ανακρίτρια μετά τη σύλληψή τους είχαν αρνηθεί την εμπλοκή τους).

Αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια και οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί δράστες της επίθεσης.

Εις βάρος όλων είχαν απαγγελθεί κατηγορίες από την εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης που αφορούν τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, της τρομοκρατικής οργάνωσης, της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών και του εμπρησμού.

Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια δικογραφία βρίσκονται και οι δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα (ξημερώματα 1ης Ιουλίου) στις οικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακειμοβίτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη- ενέργειες για τις οποίες οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων προσώπων.

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