Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών ΝΔ – «Καμία ανοχή σε αίμα και διχασμό των άκρων» το μήνυμα Μητσοτάκη

Υπέκυψε στα τραύματά της η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα, έπειτα από εμπρηστική ενέργεια τις πρώτες πρωινές ώρες στην πυλωτή της πολυκατοικία τους. Ήταν πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. «Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η πολιτεύτρια της ΝΔ νοσηλεύεται επίσης στη Χειρουργική Κλινική και ο πατέρας και σύζυγος της θανούσας, με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα, στην Πνευμονολογική Κλινική.

Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα είχε εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο της το σώμα και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, δεν τα κατάφερε.

«Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της», αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) σημειώθηκαν τρεις εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές, αλλά και προκαλώντας την πάνδημη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, στόχος εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια έγιναν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα.

Μητσοτάκης: Να εξορίσουμε την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας. Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα… — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 1, 2026

Παύλος Μαρινάκης: Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε

Για δολοφονία της Βάγια Νέστορα μίλησε καθαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του.

«Συντετριμμένος πληροφορήθηκα ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.

Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.

Σε αυτές τις τραγικές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, στον πατέρα και την οικογένειά της. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

Συντετριμμένος πληροφορήθηκα ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της. pic.twitter.com/OhPcy6je2Z — Pavlos Marinakis (@pavlmarin) July 1, 2026

Τσίπρας: Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία

«Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπρηστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους», αναφέρει σε δήλωση του ο Αλέξης Τσίπρας και προσθέτει:

«Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστωρα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της ΝΔ. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας».

Ανδρουλάκης: Καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες

«Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες», ανέφερε σε ανάρτησή του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.



Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν.



Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία… — Nikos Androulakis (@androulakisnick) July 1, 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε μορφή πολιτικής βίας δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στους αγαπημένους της. Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα Αριστερά: Τέτοιου είδους ενέργειες υπονομεύουν τους κοινωνικούς αγώνες

Η Νέα Αριστερά «εκφράζει την οδύνη της για τον χαμό της Βάγιας Νέστορα. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην κόρη της και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη. Οι υπαίτιοι της αναίτιας επίθεσης πρέπει να λογοδοτήσουν. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν εκφράζουν τους αναγκαίους κοινωνικούς αγώνες και τους υπονομεύουν καθώς γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από την κυβέρνηση».

Το ιατρικό ανακοινωθέν του Ιπποκρατείου για τους τραυματίες

Για την κατάσταση των τραυματιών από την εμπρηστική επίθεση, τα ξημερώματα, στην πυλωτή οικοδομής, όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, ενημερώνει με ιατρικό ανακοινωθέν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί το ιατρικό ανακοινωθέν του Ιπποκρατείου για τους τραυματίες:

«Σήμερα, 1-7-2026 και από ώρα 5:53π.μ. έως και 6:44π.μ., προσήλθαν με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ πολίτες μετά από αναφερόμενη εμπρηστική επίθεση στην πυλωτή της οικοδομής που διαμένουν.

Η κα Νέστoρα Αφροδίτη, αντιμετωπίσθηκε αρχικά στο ΤΕΠ όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόγχο φωνής. Η ασθενής νοσηλεύεται στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ σε σταθερή κατάσταση.

Ο κ. Νέστoρας Παναγιώτης, αντιμετωπίσθηκε στο ΤΕΠ, με συμπτώματα έντονης δύσπνοιας, βήχα και οξύ άλγος στο λάρυγγα. Η κατάστασή του είναι μέτριας βαρύτητας με ήπιο οίδημα φωνητικών χορδών λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πνευμονολογικό Τμήμα. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία και σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Επιπλέον δύο πολίτες η κα Ε.Π. και ο κ. Γ.Π., ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας, αντιμετωπίσθηκαν επίσης στο ΤΕΠ, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από Πνευμονολόγους και αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας.

Οι ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες του Νοσοκομείου μας παραμένουν σε εγρήγορση και συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση των ανωτέρω ασθενών».

Το χρονικό

Η μία επίθεση έγινε περίπου στις 04:20 σε πολυκατοικία στην οδό Τσιαπάνου 62, όπου βρίσκεται η κατοικία του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερη εμπρηστική επίθεση εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στην οδό Γραβιάς 21, όπου μένει η Αφροδίτη Νέστορα, κινητοποιώντας εκ νέου τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Από την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα. Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα.

Οι πυκνοί καπνοί τύλιξαν όλο το κλιμακοστάσιο της οικοδομής προκαλώντας πανικό στους ενοίκους που βγήκαν έντρομοι από τα διαμερίσματα τους.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν πέντε άτομα. Πρόκειται για την 70χρονη μητέρα της κα Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, που υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα, ο πατέρας της, καθώς και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο του εμπρησμού να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Στελέχη της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας συλλέγουν στοιχεία από τους δύο χώρους, ενώ αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν οι φωτιές.

Στην υπόθεση εμπλέκεται πλέον και η Αντιτρομοκρατική, καθώς κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) ανέλαβε την προανακριτική έρευνα, συλλέγοντας μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι οι επιθέσεις εκτελέστηκαν από δύο δράστες οι οποίοι, όπως φαίνεται, είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Εκτιμάται, αν και ακόμα δεν είναι σίγουρο, ότι οι δράστες κινήθηκαν με δίκυκλο και πυροδότησαν τα γκαζάκια διαδοχικά, καθώς οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 17 λεπτών.

Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης ο Μητσοτάκης, δίπλα στους τραυματίες των εμπρηστικών επιθέσεων

Στη Θεσσαλονίκη και το Ιπποκράτειο νοσοκομείο βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου επισκεφθεί τους τραυματίες από τις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν στα σπίτια στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.

Μαζί με τον πρωθυπουργό ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη, ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα στον θάλαμο όπου νοσηλεύεται με εγκαύματα, εκφράζοντας την στήριξή του. Μαζί με τους δυο υπουργούς, επισκέφτηκαν τον πατέρα της πολιτεύτριας ο οποίος νοσηλεύεται σε πιο ελαφριά κατάσταση, στην Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκομείου.

Η απόφαση να μεταβεί εκτάκτως ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη λήφθηκε το μεσημέρι καθώς οπρωθυπουργός είχε εκφράσει τον αποτροπιασμό του για τις εμπρηστικές επιθέσεις που παραλίγο να στοιχίσουν ανθρώπινες ζωές. Ο ίδιος μάλιστα δήλωσε κατηγορηματικά ότι θα βρουν άμεσα τους ενόχους για να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τους υπεύθυνους της επίθεσης «απλούς εγκληματίες».

«Θα βρούμε τους εγκληματίες και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη»

«Η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία. Αυτοί που ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και στις δικαστικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς που διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη, ώστε να αποδοθούν όλες οι ευθύνες», τόνισε.

Ολόκληρη η δήλωση Μητσοτάκη:

«Θεώρησα υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφτώ τα στελέχη μας τα οποία δέχθηκαν, σήμερα το πρωί, μία άνανδρη δολοφονική επίθεση.

Θέλω, καταρχάς, να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για τη φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, τη μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς, η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε κι ελπίζουμε, όμως, ότι όλα θα πάνε καλά.

Θα ήθελα για ακόμα μία φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία κι αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν.

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και στις διωκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, έτσι όπως πρέπει σε μία ευνομούμενη πολιτεία».

Οι επιθέσεις προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του πρωθυπουργού. Μιλώντας νωρίτερα στην εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας για την Κ.Ο. της ΝΔ, ο Κ. Μητσοτάκης εξέφρασε «τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποία η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της».

«Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας», τόνισε ο πρωθυπουργός, ο οποίος έστειλε σκληρό μήνυμα στους δράστες, λέγοντας ότι «θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη».

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός είπε τα εξής:

Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάββα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη, η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην Εντατική.

Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών.

Αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επ’ ουδενί να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν «ξεβολευτεί» από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιου είδους νέα «επαναστατική γυμναστική».

Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα: θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση, όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.

«Πλήγμα για τη Δημοκρατία»

Μιλώντας στον Status FM 107.7 o πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη Ζήσης Ιωακείμοβιτς έκανε λόγο για τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία. «Τέτοιες ενέργειες, από όπου και αν προέρχονται, αποτελούν ένα πλήγμα για τη Δημοκρατία και την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας. Ακούσαμε έναν θόρυβο στην είσοδο της πολυκατοικίας, τρανταχτήκαμε λίγο και καταλάβαμε τελικά ότι ήταν γκαζάκι, το οποίο προφανώς βάλανε από ό,τι έμαθα νωρίς το πρωί», είπε, προσθέτοντας ότι είναι η δεύτερη φορά που δέχεται επίθεση με κόκκινες και μαύρες μπογιές. Την προηγούμενη φορά δράστες ήταν μια άγνωστη σε εκείνον ομάδα.

Από την πλέυρά του, ο ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης, μιλώντας στο Action24 δήλωσε ότι «εγώ απουσίαζα από το σπίτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου και έχει αρπάξει και λίγη φωτιά. Υπάρχουν κάμερες. Υπάρχει, από ό,τι μου λένε, ένα πρόσωπο που μπήκε από το δάσος και άφησε τα γκαζάκια, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Προφανώς η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε παλαιότερα και κλοπή αυτοκινήτου».

Καταδικάζουν κυβέρνηση, ΝΔ…

Σχολιάζοντας τις επιθέσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο στον ΣΚΑΪ για δολοφονικές επιθεσεις. «Δεν υπάρχουν λόγια. Σε ένα διάστημα μιας ώρας έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της ΝΔ. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι χαρτάκια», είπε προσθέτοντας ότι οι στόχοι των επιθέσεων «είναι άνθρωποι, εθελοντές που λέμε, για την ιδεολογία της. Επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν». Τόνισε, δε, ότι οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες, καθώς, όπως είπε, «μιλάμε για βαρύτατα κακουργήματα».

Επίσης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε (ΣΚΑΪ) ότι «οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συμβαίνει στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια, ούτε τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια. Ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές».

«Επειδή στη Θεσσαλονίκη, τα τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις στα Πανεπιστήμια, όλα αυτά τα οποία έκαναν και είχαν καταλάβει αίθουσες, τελείωσε κάθε ανομία μέσα στο Πανεπιστήμιο και έχει περιοριστεί πλέον οι δράσεις τους, τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις. Τους αξίζει ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη Δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές», τόνισε ο υπουργός.

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Π.Ε. της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε ότι «δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για “παρεμβάσεις”. Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα και των οικογένειών τους. Και αυτοί που την διέπραξαν, είχαν σκοπό να σκοτώσουν.

Ευχόμαστε ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή που δίνουν αυτή τη στιγμή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι.

Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι, επί χρόνια, καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες.

Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμη περισσότερο απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας».

Παρέμβαση για την επίθεση έκανε και ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος έγραψε (F/B) ότι «οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη δεν είχαν στόχο να εκφοβίσουν. Είχαν στόχο να αφαιρέσουν ζωές. Έχουμε ανθρώπους που παλεύουν για τη ζωή τους και οικογένειες που ζουν ώρες αγωνίας. Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι σήμερα στραμμένη η σκέψη όλων μας. Εκφράζω τη συμπαράστασή μου στην Αφροδίτη, τον Ζήση, τον Σάββα και τις οικογένειές τους, καθώς και στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο των επιθέσεων.

Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Αλλά η σημερινή ημέρα επιβάλλει κάτι περισσότερο από δηλώσεις καταδίκης. Οφείλουμε ως Πολιτεία να τελειώνουμε οριστικά με κάθε απομεινάρι της τρομοκρατίας και της πολιτικής βίας. Δεν είναι ώρα για μισόλογα, θεωρητικές αναλύσεις ή ιδεολογικές υπεκφυγές. Είναι ώρα να ξεριζωθεί κάθε μορφή τρομοκρατίας, κάθε δίκτυο που τη στηρίζει, κάθε περιβάλλον που την ανέχεται και κάθε αφήγημα που επιχειρεί να της προσφέρει άλλοθι.

Το οφείλουμε πρώτα απ’ όλα στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Το οφείλουμε στις οικογένειές τους. Και το οφείλουμε σε κάθε πολίτη που έχει δικαίωμα να ζει σε μια χώρα όπου ο φόβος δεν θα χρησιμοποιείται ποτέ ξανά ως πολιτικό όπλο».

…και αντιπολίτευση

Τον αποτροπιασμό του ΠΑΣΟΚ για τις επιθέσεις εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία και εκφράζοντας τη «σαφή και κατηγορηματική και απερίφραστη» καταδίκη του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα εξέφρασε τη συμπαράσταση του κόμματος στις οικογένειες των στελεχών της ΝΔ. «Δεν χωράει η βία στη δημοκρατία», τόνισε, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνουν οι ενέργειες για να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε «αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα».

Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασε «απερίφραστα τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Και το ΚΚΕ «καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε αυτοκίνητα και κατοικίες στελεχών της ΝΔ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων και με μεγάλους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή πολλών περισσότερων. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, τις οποίες με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται και από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου».

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά καταδίκασε «τις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρούς τραυματισμούς και έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να ηττηθεί πολιτικά και κοινωνικά. Αυτό θα συμβεί μέσα από ιδεολογικές μάχες, κοινωνικούς αγώνες και την κινητοποίηση των πολιτών».

Από την πλευρά του, ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) Μαρίνος Σκανδάμης δήλωσε ότι «καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικούς-εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισθέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη».

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