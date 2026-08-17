Σεισμός στην Κολομβία: Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό αγνοουμένων – Τουλάχιστον 140 κάτω από τα συντρίμμια, 27.000 σπίτια καταστράφηκαν

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Στην Κολομβία συνεχίζεται η απελπισμένη αναζήτηση στα απομεινάρια κτιρίων, καθώς σήμερα συμπληρώνεται μια εβδομάδα από τον πολύ ισχυρό σεισμό ο οποίος έπληξε τμήμα της χώρας.

Αν και οι ελπίδες για επιζώντες έχουν πια σχεδόν εκμηδενιστεί, διασώστες, αλλά και απλοί πολίτες παλεύουν με μηχανήματα ή ακόμη και με τα χέρια, για να βρουν έστω και έναν ακόμη ζωντανό.

Τα 7,4 Ρίχτερ έχουν στοιχίσει σχεδόν τη ζωή σχεδόν 300 ανθρώπων (281 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της κυβέρνησης), ενώ τουλάχιστον 140 είναι αυτοί που παραμένουν αγνοούμενοι.

Την ίδια στιγμή, διασώστες και νοσηλευτές, έχουν φτάσει στα όριά τους.

«Είμαστε εξαντλημένοι, κυρίως ψυχολογικά», εκμυστηρεύτηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο, πλαισιωμένος από ομάδα φίλων του με φωσφορίζοντα γιλέκα και πορτοκαλί κράνη ένας εκ των εκπαιδευόμενων νοσηλευτών.

Σχεδόν 27.000 ακίνητα καταστράφηκαν, εν μέρει ή ολοσχερώς, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Σε κέντρα υποδοχής, χρησιμοποιούνται κωδικοί QR ώστε σεισμοπαθείς να δηλώσουν εξαφανίσεις συγγενών τους, ή τις ζημιές που υπέστησαν τα ακίνητά τους.

Με κόκκινη μπογιά βάζουν τέλος στις έρευνες

Επίσης στην Κάλι, διασώστης σχημάτιζε με κόκκινη μπογιά το γράμμα «V» σε τοίχο πενταώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε: η έρευνα για επιζώντες τερματίστηκε.

Πολλοί εθελοντές διασώστες όμως αρνούνται πεισματικά να σταματήσουν την προσπάθεια. «Μας λένε πως πέρασαν πολλές μέρες, αλλά συνεχίζουμε να ψάχνουμε επιζώντες, θέλουμε να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καθηγητής Χουάν Κάρλος Ταβάρες, 58 ετών, επικεφαλής της ομάδας διασωστών Βαλένσια («Θάρρος»), στην οποία είναι ενταγμένοι αρκετοί εθελοντές.

Ο δήμαρχος της Κάλι, ο Αλεχάντρο Έδερ, υπολόγισε πως για την ανοικοδόμηση της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Κολομβίας θα απαιτηθεί ποσό τουλάχιστον 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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