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02.10.2026 19:06

 Ο Πολάκης απάντησε στον Γεωργιάδη για το νοσοκομείο Χανίων: «Διαφημιστή τσαρλατάνων, δεν πήγα για συγκέντρωση, είδα το ΔΣ των γιατρών»

02.10.2026 19:06
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Άμεση ήταν η απάντηση του Παύλου Πολάκη στην ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, που σχολίασε ότι πήγαν ούτε τρεις κι ο… κούκος από τους εργαζομένους του νοσοκομείου Χανίων να ακούσουν τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε εκεί.

Ο κ. Πολάκης, χαρακτηρίζοντας τον υπουργό Υγείας «αδιευκρίνιστο που βρίσκεται σε παράκρουση», απάντησε ότι δεν πήγε στο νοσοκομείο Χανίων για να κάνει συγκέντρωση, αλλά για να συναντήσει το ΔΣ των εργαζομένων και την Ένωση Γιατρών και να τους συγχαρεί που απέτρεψαν το εντέλεσθαι στους γιατρούς της ΜΕΘ.

Ο βουλευτής Χανίων συμπλήρωσε ότι οι γιατροί του νοσοκομείου τον ενημέρωσαν ότι από τις 7 αίθουσες χειρουργείου που λειτουργούσαν επί υπουργίας του, τώρα λειτουργούν μόλις τρεις, ενώ το νοσοκομείο έχει μείνει με 3 παθολόγους, διανύοντας τη χειρότερη εποχή του από ιδρύσεώς του.

Κλείνοντας, ο Παύλος Πολάκης, προανήγγειλε αποκαλύψεις στη Βουλή ενώ δεν άφησε ασχολίαστο το ότι ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι μπορεί ο κ. Πολάκης να μη βγει καν βουλευτής λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μην ανησυχείς για μένα, εγώ είμαι σκληρό καρύδι. Να ανησυχείς που στις επόμενες μπορεί στα Χανιά η ΝΔ να μην βγάλει βουλευτή! Κατάλαβες γιατί η Ντόρα θέλει να κόψει ρόδα μυρωμένα από εδώ;» αφήνοντας τη σπόντα του και για την Ντόρα Μπακογιάννη.

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