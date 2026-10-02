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02.10.2026 14:52

Ο Γεωργιάδης «απαντά» στην Καρυστιανού: Μήπως συνεχίζεται ο έλεγχος;…

02.10.2026 14:52
karystianou_georgiadis

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Στους ισχυρισμούς της Μαρίας Καρυστιανού, ότι το μηχάνημα βιοανάδρασης που έχει στο ιατρείο της ελέγχθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και ότι όλα βρέθηκαν σωστά, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, λοιπόν, έγραψε στο Χ: «Η Μ. Καρυστιανού δήλωσε χθες στην τηλεόραση του ANT1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι “ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τελείωσε και δεν της βρήκαν τίποτε μεμπτό”. Μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον ΙΣΘ, που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της, ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτε μεμπτό; Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμη εν εξελίξει;».

Κάτι μας λέει ότι θα κρατήσει πολύ αυτή η κόντρα

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