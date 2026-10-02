Ο Γεωργιάδης «απαντά» στην Καρυστιανού: Μήπως συνεχίζεται ο έλεγχος;…

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Στους ισχυρισμούς της Μαρίας Καρυστιανού, ότι το μηχάνημα βιοανάδρασης που έχει στο ιατρείο της ελέγχθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και ότι όλα βρέθηκαν σωστά, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, λοιπόν, έγραψε στο Χ: «Η Μ. Καρυστιανού δήλωσε χθες στην τηλεόραση του ANT1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι “ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τελείωσε και δεν της βρήκαν τίποτε μεμπτό”. Μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον ΙΣΘ, που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της, ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτε μεμπτό; Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμη εν εξελίξει;».

Η @mkaristianou δήλωσε χθες στην τηλεόραση του @ANT1TV και στον @NChatzinikolaou ότι «ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τελείωσε και δεν της βρήκαν τίποτε μεμπτό». Μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον ΙΣΘ, που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της, ότι ο έλεγχος… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 2, 2026

Κάτι μας λέει ότι θα κρατήσει πολύ αυτή η κόντρα…

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